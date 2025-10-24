Adria Arjona i Callum Turner zmokną na arabskiej pustyni

Callum Turner i Adria Arjona dołączyli do obsady filmu "Alone Together" — najnowszego projektu brytyjskiego reżysera Bena Sharrocka. W produkcji wystąpi również Amir El-Masry. Film zostanie zaprezentowany kupcom podczas tegorocznego American Film Market, który odbędzie się w dniach 11–16 listopada 2025 roku.
O czym opowie "Alone Together"?
Turner Getty Images © Anadolu
wcieli się w Sama, brytyjskiego filmowca, którego życie osobiste i zawodowe pogrąża się w kryzysie. Podczas podróży do pustyni arabskiej w celach zawodowych bohater spotyka Inmę (Arjona
). Krótkie, ale intensywne spotkanie w rzadko spotykanym tam deszczu zmusza oboje do konfrontacji z własną przeszłością. El-Masry
zagra Abdullaha, charyzmatycznego lokalnego przewodnika, który pomaga Samowi odnaleźć emocjonalną równowagę. Sharrock
odpowiada nie tylko za reżyserię, lecz także za scenariusz filmu. Twórca ma na koncie "Limbo
" z 2020 roku, również z udziałem El-Masry’ego.
Film znalazł się w oficjalnej selekcji festiwalu w Cannes i otrzymało kilka nominacji do nagród BAFTA
, w tym za Najlepszy Brytyjski Film i Najlepszy Debiut.
Produkcją "All Together" zajmą się Federica Sainte-Rose
oraz Florian Zeller
(twórca "Ojca
") z Blue Morning Pictures. Zdjęcia rozpoczną się w marcu 2026 roku w Omanie. Adrię Arjonę
mogliśmy ostatnio oglądać m.in. w "Skomplikowanych
", a 28 listopada zadebiutuje film "Eternity
", gdzie zagrał Turner
.
"Eternity" - zwiastun