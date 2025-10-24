Newsy Filmy Adria Arjona i Callum Turner zmokną na arabskiej pustyni
Filmy

Adria Arjona i Callum Turner zmokną na arabskiej pustyni

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Callum+Turner+i+Adria+Arjona+zagraj%C4%85+w+filmie+%22Alone+Together%22+Bena+Sharrocka-163562
Adria Arjona i Callum Turner zmokną na arabskiej pustyni
źródło: Getty Images
autor: Amanda Edwards
Callum Turner i Adria Arjona dołączyli do obsady filmu "Alone Together" — najnowszego projektu brytyjskiego reżysera Bena Sharrocka. W produkcji wystąpi również Amir El-Masry. Film zostanie zaprezentowany kupcom podczas tegorocznego American Film Market, który odbędzie się w dniach 11–16 listopada 2025 roku.

O czym opowie "Alone Together"?



GettyImages-2233707006.jpg Getty Images © Anadolu


Turner wcieli się w Sama, brytyjskiego filmowca, którego życie osobiste i zawodowe pogrąża się w kryzysie. Podczas podróży do pustyni arabskiej w celach zawodowych bohater spotyka Inmę (Arjona). Krótkie, ale intensywne spotkanie w rzadko spotykanym tam deszczu zmusza oboje do konfrontacji z własną przeszłością. El-Masry zagra Abdullaha, charyzmatycznego lokalnego przewodnika, który pomaga Samowi odnaleźć emocjonalną równowagę.

Sharrock odpowiada nie tylko za reżyserię, lecz także za scenariusz filmu. Twórca ma na koncie "Limbo" z 2020 roku, również z udziałem El-Masry’ego. Film znalazł się w oficjalnej selekcji festiwalu w Cannes i otrzymało kilka nominacji do nagród BAFTA, w tym za Najlepszy Brytyjski Film i Najlepszy Debiut.

Produkcją "All Together" zajmą się Federica Sainte-Rose oraz Florian Zeller (twórca "Ojca") z Blue Morning Pictures. Zdjęcia rozpoczną się w marcu 2026 roku w Omanie.

Adrię Arjonę mogliśmy ostatnio oglądać m.in. w "Skomplikowanych", a 28 listopada zadebiutuje film "Eternity", gdzie zagrał Turner

"Eternity" - zwiastun




Powiązane artykuły Adria Arjona

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Yorgos Lanthimos znowu robi sobie przerwę od robienia filmów

Seriale

Seks za młodu zamieni cię w potwora. O tym opowie serial Netflixa

Filmy

David Fincher mógł nakręcić "Star Wars". Dlaczego tego nie zrobił?

4 komentarze
Seriale Multimedia

"Zwariowany świat Malcolma": Oto Malcolm i jego bracia po latach

1 komentarz
VOD Seriale

Perkins nie widział "Potwora", ale krytykuje. Dlaczego?

Filmy

Billy Magnussen kontra potwór żywiący się alkoholem we krwi

Filmy

"Szybcy i wściekli 11" jednak powstaną

7 komentarzy