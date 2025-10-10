"Gorączka 2": Leonardo DiCaprio zagra czy zastąpi go TA gwiazda?

Wygląda na to, że "Gorączka 2" wreszcie powstanie. Według najnowszych hollywoodzkich doniesień Michael Mann powoli kompletuje obsadę. Wszystko zależy jednak od tego, czy Leonardo DiCaprio zgodzi się zagrać w filmie. Mann ma już jednak pomysł, jak poradzić sobie bez Leo.
Klaruje się obsada "Gorączki 2"
Historię zakulisowej walki o powstanie "Gorączki 2
" zrelacjonował właśnie reporter Jeff Sneider w swoim newsletterze. Jak pisze, Mann
początkowo domagał się budżetu w wysokości 230 milionów dolarów, ostatecznie zszedł jednak do 170. Ale studio Warner Bros. nie było gotowe zapłacić więcej niż 150 milionów – chyba że reżyser zgodziłby się nakręcić również "Gorączkę 3"
. Informatorzy Sneidera nie dziwią się wątpliwościom szefów Warnera, pytając retorycznie, czy kontynuacja 30-letniego filmu nie ma aby ograniczonego komercyjnego potencjału
i wskazując jako przestrogę box-office'owe wyniki "Blade Runnera 2049
".
Według Sneidera inne studia – Paramount i Sony – były zainteresowane projektem. Ale dopiero Amazon MGM przystało na budżet 170 milionów, którego domagał się Mann
.
Jak pisaliśmy wcześniej, kandydatem do zagrania Chrisa Shiherlisa – w którego oryginalnie wcielał się Val Kilmer
– jest Leonardo DiCaprio
. Aktor jednak jeszcze nie podjął decyzji i wiele zależy od tego, czy zdecyduje się grać. Podobno Mann
ma już awaryjne zastępstwo: jeśli DiCaprio
zrezygnuje, na jego miejsce ma wejść Bradley Cooper
.
Kandydatem do roli młodego Chrisa, który pojawi się w retrospekcjach, jest z kolei Austin Butler
. Adam Driver
ma rzekomo zagrać młodego Neila McCauleya (czyli postać Roberta De Niro
).
Do głównej roli kobiecej brane pod uwagę są podobno Adria Arjona
i Eiza González
.
Na razie tajemnicą pozostaje, kto miałby zagrać Vincenta Hannę, w którego wcielał się Al Pacino
.
Prequel i sequel "Gorączki" w jednym "Heat 2"
powstanie w oparciu o powieść "Gorączka 2"
, którą Mann
napisał do spółki z Meg Gardiner. Książka zadebiutowała na półkach księgarni w sierpniu 2023 roku i szybko trafiła na pierwsze miejsce listy bestsellerów "New York Timesa". W Polsce książka ukazała się nakładem wydawnictwa HarperCollins Polska. W oficjalnym opisie czytamy: Następnego dnia po finałowej scenie Gorączki Chris Shiherlis zaszywa się w Koreatown, ranny, wpółprzytomny i desperacko usiłujący wydostać się z LA. W pogoń za nim rusza detektyw policji Los Angeles Vincent Hanna. Kilka godzin wcześniej w trakcie strzelaniny pod światłami stroboskopowymi na końcu pasa startowego lotniska LAX Hanna zabił wspólnika Shiherlisa, Neila McCauleya. Teraz Hanna jest zdeterminowany, żeby dorwać i zabić także Shiherlisa, ostatniego ocalałego członka ekipy McCauleya, zanim ten zniknie z miasta.
W roku 1988, siedem lat wcześniej, McCauley, Shiherlis i ich ekipa zawodowców dokonują skoków na Zachodnim Wybrzeżu i pograniczu amerykańsko-meksykańskim, a potem w Chicago. Ambitni i śmiali zgarniają szybką forsę i prowadzą barwne życie. Tymczasem Vincent Hanna, detektyw z chicagowskiego wydziału zabójstw – człowiek niepogodzony ze swą przeszłością – podąża za swoim powołaniem. Ściga uzbrojonych i groźnych ludzi, ukrywających się w mrocznych, dzikich zakątkach, i poluje na brutalny gang złodziei okradających prywatne domy.
"Gorączka" w programie "Na skróty"