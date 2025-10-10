Newsy Filmy "Gorączka 2": Leonardo DiCaprio zagra czy zastąpi go TA gwiazda?
Filmy

"Gorączka 2": Leonardo DiCaprio zagra czy zastąpi go TA gwiazda?

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Gor%C4%85czka+2%22%3A+Leonardo+DiCaprio+zagra%2C+czy+zast%C4%85pi+go+Bradley+Cooper-163335
&quot;Gorączka 2&quot;: Leonardo DiCaprio zagra czy zastąpi go TA gwiazda?
źródło: Materiały prasowe
Wygląda na to, że "Gorączka 2" wreszcie powstanie. Według najnowszych hollywoodzkich doniesień Michael Mann powoli kompletuje obsadę. Wszystko zależy jednak od tego, czy Leonardo DiCaprio zgodzi się zagrać w filmie. Mann ma już jednak pomysł, jak poradzić sobie bez Leo.

Klaruje się obsada "Gorączki 2"



1.jpg


Historię zakulisowej walki o powstanie "Gorączki 2" zrelacjonował właśnie reporter Jeff Sneider w swoim newsletterze. Jak pisze, Mann początkowo domagał się budżetu w wysokości 230 milionów dolarów, ostatecznie zszedł jednak do 170. Ale studio Warner Bros. nie było gotowe zapłacić więcej niż 150 milionów – chyba że reżyser zgodziłby się nakręcić również "Gorączkę 3". Informatorzy Sneidera nie dziwią się wątpliwościom szefów Warnera, pytając retorycznie, czy kontynuacja 30-letniego filmu nie ma aby ograniczonego komercyjnego potencjału i wskazując jako przestrogę box-office'owe wyniki "Blade Runnera 2049".
   
Według Sneidera inne studia – Paramount i Sony – były zainteresowane projektem. Ale dopiero Amazon MGM przystało na budżet 170 milionów, którego domagał się Mann.

Jak pisaliśmy wcześniej, kandydatem do zagrania Chrisa Shiherlisa – w którego oryginalnie wcielał się Val Kilmer – jest Leonardo DiCaprio. Aktor jednak jeszcze nie podjął decyzji i wiele zależy od tego, czy zdecyduje się grać. Podobno Mann ma już awaryjne zastępstwo: jeśli DiCaprio zrezygnuje, na jego miejsce ma wejść Bradley Cooper.

Kandydatem do roli młodego Chrisa, który pojawi się w retrospekcjach, jest z kolei Austin Butler. Adam Driver ma rzekomo zagrać młodego Neila McCauleya (czyli postać Roberta De Niro).

Do głównej roli kobiecej brane pod uwagę są podobno Adria Arjona i Eiza González.

Na razie tajemnicą pozostaje, kto miałby zagrać Vincenta Hannę, w którego wcielał się Al Pacino.

Prequel i sequel "Gorączki" w jednym



"Heat 2" powstanie w oparciu o powieść "Gorączka 2", którą Mann napisał do spółki z Meg Gardiner. Książka zadebiutowała na półkach księgarni w sierpniu 2023 roku i szybko trafiła na pierwsze miejsce listy bestsellerów "New York Timesa". W Polsce książka ukazała się nakładem wydawnictwa HarperCollins Polska. W oficjalnym opisie czytamy:

Następnego dnia po finałowej scenie Gorączki Chris Shiherlis zaszywa się w Koreatown, ranny, wpółprzytomny i desperacko usiłujący wydostać się z LA. W pogoń za nim rusza detektyw policji Los Angeles Vincent Hanna. Kilka godzin wcześniej w trakcie strzelaniny pod światłami stroboskopowymi na końcu pasa startowego lotniska LAX Hanna zabił wspólnika Shiherlisa, Neila McCauleya. Teraz Hanna jest zdeterminowany, żeby dorwać i zabić także Shiherlisa, ostatniego ocalałego członka ekipy McCauleya, zanim ten zniknie z miasta.

W roku 1988, siedem lat wcześniej, McCauley, Shiherlis i ich ekipa zawodowców dokonują skoków na Zachodnim Wybrzeżu i pograniczu amerykańsko-meksykańskim, a potem w Chicago. Ambitni i śmiali zgarniają szybką forsę i prowadzą barwne życie. Tymczasem Vincent Hanna, detektyw z chicagowskiego wydziału zabójstw – człowiek niepogodzony ze swą przeszłością – podąża za swoim powołaniem. Ściga uzbrojonych i groźnych ludzi, ukrywających się w mrocznych, dzikich zakątkach, i poluje na brutalny gang złodziei okradających prywatne domy.

"Gorączka" w programie "Na skróty"



Powiązane artykuły Bradley Cooper

Zobacz wszystkie artykuły

Heat 2  (2026)

 Heat 2

Gorączka  (1995)

 Gorączka

Najnowsze Newsy

Filmy

Sigourney Weaver wróci jako Ripley? Jest scenariusz

VOD Seriale

Co dalej z "Peacemakerem"? James Gunn o trzecim sezonie

4 komentarze
Filmy

Nowi "X-Men" z datą premiery. Kiedy zobaczymy widowisko Marvela?

8 komentarzy
Filmy Multimedia

"Mortal Kombat II": Kitana w akcji! Zobacz nowe zdjęcie

9 komentarzy
Filmy

Gotowi na zemstę La Llorony?

5 komentarzy
Filmy

Pisarz krytykuje: "Jedna bitwa po drugiej" to lewicowa agitka?

61 komentarzy
Gry

Fani "Obliviona" wprowadzeni w błąd. Płyta z grą bez pełnej gry

1 komentarz