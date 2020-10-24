Newsy Filmy Jesse i Céline powrócą? Linklater o szansach na kontynuację
Jesse i Céline powrócą? Linklater o szansach na kontynuację

Jesse i Céline powrócą? Linklater o szansach na kontynuację
Trylogia zapoczątkowana przez "Przed wschodem słońca" zajmuje wyjątkowe miejsce zarówno w sercach widzów, jak i jej twórców. Czy w planach jest kolejna odsłona cyklu?

Linklater i Hawke promują aktualnie swój nowy film, dramat biograficzny "Blue Moon", który dziś wchodzi do szerokiej dystrybucji w USA. Goszcząc w podcaście The Discourse, rozmawiali jednak o innym wspólnym projekcie – trylogii zapoczątkowanej przez "Przed wschodem słońca". Linklater przyznał, że nie pracuje wprawdzie nad nowym rozdziałem historii Jessego i Céline, ale nie wyklucza, że czwarta część powstanie.

Reżyser powiedział, że wspólnie z odtwórcami głównych ról – Hawkiem i Julie Delpy – planowali wydawać nowe odsłony cyklu co dziewięć lat (dotychczasowe powstały w 1995, 2004 i 2013 roku). Dlaczego zatem w 2022 roku nie dostaliśmy nowego filmu? Linklater miał ku temu dobry powód:

Nie mieliśmy dobrego pomysłu – powiedział. Zawsze musimy mieć rzetelny pomysł na nowy etap w życiu Jessego i Céline, wiedzieć, na czym on polega. A ten ostatni był bardzo trudny, zbliżanie się do tego wieku. Ale sam nie wiem. Wszyscy wciąż tu jesteśmy. Nie skreślałbym nas jeszcze.

Hawke uważa z kolei, że dotychczasowe filmy działają jako zamknięta całość i nie potrzebują dopowiedzenia. Jednocześnie nie wyklucza udziału w czwartej części.

Jeśli mielibyśmy do tego wrócić, to musiałoby być nowe otwarcie. Musiałoby to być coś zupełnie innego – stwierdził. 

Przypominamy zwiastun prezentowanego na tegorocznym festiwalu w Berlinie dramatu biograficznego "Blue Moon". Ethan Hawke wciela się w nim w Lorenza Harta – tekściarza, który wraz z Richardem Rodgersem (Andrew Scott) stworzył takie szlagiery jak "Blue Moon", "The Lady Is a Tramp" czy "My Funny Valentine".


