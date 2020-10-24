Jesse i Céline powrócą? Linklater o szansach na kontynuację

Trylogia zapoczątkowana przez "Przed wschodem słońca" zajmuje wyjątkowe miejsce zarówno w sercach widzów, jak i jej twórców. Czy w planach jest kolejna odsłona cyklu?
i Hawke
promują aktualnie swój nowy film, dramat biograficzny "Blue Moon
", który dziś wchodzi do szerokiej dystrybucji w USA. Goszcząc w podcaście The Discourse, rozmawiali jednak o innym wspólnym projekcie – trylogii zapoczątkowanej przez "Przed wschodem słońca
". Linklater
przyznał, że nie pracuje wprawdzie nad nowym rozdziałem historii Jessego i Céline, ale nie wyklucza, że czwarta część powstanie.
Reżyser powiedział, że wspólnie z odtwórcami głównych ról – Hawkiem
i Julie Delpy
– planowali wydawać nowe odsłony cyklu co dziewięć lat (dotychczasowe powstały w 1995, 2004 i 2013 roku). Dlaczego zatem w 2022 roku nie dostaliśmy nowego filmu? Linklater
miał ku temu dobry powód: Nie mieliśmy dobrego pomysłu
– powiedział. Zawsze musimy mieć rzetelny pomysł na nowy etap w życiu Jessego i Céline, wiedzieć, na czym on polega. A ten ostatni był bardzo trudny, zbliżanie się do tego wieku. Ale sam nie wiem. Wszyscy wciąż tu jesteśmy. Nie skreślałbym nas jeszcze. Hawke
uważa z kolei, że dotychczasowe filmy działają jako zamknięta całość i nie potrzebują dopowiedzenia. Jednocześnie nie wyklucza udziału w czwartej części. Jeśli mielibyśmy do tego wrócić, to musiałoby być nowe otwarcie. Musiałoby to być coś zupełnie innego
– stwierdził.
