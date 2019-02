Cannes 2019: Iñárritu przewodniczącym jury konkursu głównego

Getty Images © Dominique Charriau



Organizatorzy 72. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes ogłosili, kto będzie przewodniczącym jury Konkursu Głównego. Został nim reżyser Alejandro González Iñárritu Jest to pierwszy meksykański twórca, który otrzymał funkcję przewodniczącego jury odpowiedzialnego za wybór zdobywcy Złotej Palmy. Sam Iñárritu z festiwalem w Cannes jest jednak związany od lat. W 2000 roku jegozostał uznany najlepszym filmem odbywającego się równolegle do głównego festiwalu Tygodnia Krytyki. W 2006 roku otrzymał Złotą Palmę za. Ponownie walczył o nią w 2010 roku z filmem. Zaś w 2017 roku pokazał projekt VRFestiwal w Cannes rozpocznie się 14 maja i potrwa do 25 maja.