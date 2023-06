Scorsese, Friedkin, Mann? Nie! Twórca "The Bear" nakręci film "The Winter of Frankie Machine"

O czym opowie "The Winter of Frankie Machine"?

Jej bohaterem jest płatny zabójca, który przechodzi na emeryturę i osiada w San Diego, skupiając się na łowieniu ryb i innych legalnych przedsięwzięciach. Niestety, dawni pracodawcy nie zapomnieli o Franku. Szykuje się spotkanie na szczycie w Chicago i boss mafii w Los Angeles dzwoni do niego z niewielkim zleceniem do wykonania.Ujawniono ją teraz, kiedy Storer jest na fali po premierze drugiego sezonu " The Bear ". Projekt powstaje dla studia Paramount Pictures.Ale twórca " Taksówkarza " nie był jedynym kandydatem do reżyserii filmu.Poprzeczka jest więc wysoko. Czy Storer podoła wyzwaniu? Christopher Storer to amerykański scenarzysta, reżyser i producent, który jest twórcą serialu " The Bear ". Jako reżyser pracował również przy serialach " Jej głos ", " Ramy " i " Dickinson ". Był też producentem filmów " Ósma klasa " (2018) Bo Burnhama i " Lokum " (2020) Dave'a Franco