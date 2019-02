Co stałoby się z Shaw w "Alien: Paradise Lost"?

3 2 1



UWAGA: Spoilery

Jesteście ciekawi, co naprawdę stało się z doktor Elizabeth Shaw ( Noomi Rapace ) w? Albo inaczej - co stało się z nią w oryginalnym scenariuszu, który dopiero później zamienił się w zupełnie nowy film? Odpowiedzialny za projekty potworów Carlos Huantes uchylił rąbka tajemnicy w wywiadzie z NH Entertainment.Jak pamiętamy z epilogu, Shaw wraz z głową androida Davida ( Michael Fassbender ) udała się wahadłowcem na rodzinną planetę Inżynierów. Z kolei w kolejnym filmie widzieliśmy już tylko jej tragiczny finał - skończyła jako jeden z nieudanych eksperymentów bezlitosnego Davida.Pierwotnie jej los miał być inny. Wmieliśmy zobaczyć, jak rozkwita jej relacja z androidem i jak David zostaje złożony przez nią do kupy. Później, po przybyciu załogi "Przymierza", Shaw miała być odnaleziona przez badaczy - okazałoby się, że przez cały czas ukrywała się przed opętanym swoją misją Davidem. Kobieta byłaby wówczas silną postacią drugoplanową, której celem byłaby pomoc bohaterom w ucieczce oraz ostateczna konfrontacja z androidem.Huantes miał również do powiedzenia ciekawą rzecz na temat samych ksenomorfów. Otóż w tejże wersji miały one być bronią biologiczną stworzoną przez Inżynierów do walki z neomorfami. Później zaś miały wdać się w kanibalistyczną walkę, która pozostawiłaby po sobie jedynie "wyczyszczoną" planetę.Jak podobają Wam się te pomysły? Żałujecie, że tak łatwo uśmiercono Shaw? A może myślicie, że Ridley Scott powinien przekazać uniwersum w ręce kogoś ze świeżą wizją?