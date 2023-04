Russell Crowe nie powróci w "Gladiatorze 2". A Connie Nielsen?

Connie Nielsen i Russell Crowe w filmie "Gladiator"

Connie Nielsen powróci w "Gladiatorze 2"

Co wiemy o "Gladiatorze 2"?

Zobaczcie zwiastun "Gladiatora"

Wiadomo, że w zbliżającym się sequelunie zobaczymy. Jak podaje portal Deadline, do swojej roli powróci jednak inna gwiazda hitu, czyli ekranowa Lucilla.powróci do roli Lucilli w reżyserowanym przez. Z kolei) negocjuje rolę cesarza Karakalli.Grana przezLucilla to druga córka Marka Aureliszua i starsza siostra Kommodusa (). W przeszłości miała romans z granym przezMaximusem. Choć ich drogi się rozeszły, wciąż było między nimi napięcie. Bohaterka była też uwikłana w dwuznaczną relację z bratem. Jej celem była jednak ochrona syna, Lucjusza () przed jego gniewem. Spiskowała też przeciwko Kommodusowi, by odsunąć go od władzy.Za kamerąponownie stanie, który będzie również producentem filmu do spółki z Michaelem Prussem Lucy Fisher . Autorem najnowszej wersji scenariusza jest, który napisał dla Scotta także tegorocznegoorazGłówną rolę wzagranominowany w tym roku do Oscara za występ w. Przypadła mu rola Luciusa, czyli wnuka Marka Aureliusza ( Richard Harris ), syna Lucilli ( Connie Nielsen ) oraz siostrzeńca złego Commodusa ( Joaquin Phoenix) . W finale pierwszego filmu grany przez Russella Crowe'a generał Maximus ocalił bohatera przed śmiercią, jednocześnie mszcząc się na zabójcach swojej rodziny.Rzymski generał Maximus, skazany na śmierć przez pretendenta do tronu imperium, cudem uchodzi z życiem z zastawionej na niego pułapki. Pojmany przez handlarza niewolników, poddany morderczemu treningowi, zostaje gladiatorem. Dzięki swym niezwykłym umiejętnościom powraca do Rzymu, na arenę Koloseum, gdzie szybko zyskuje szansę na zemstę.