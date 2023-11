"Cyberpunk 2077" powraca w edycji ostatecznej!

O czym opowiada "Cyberpunk 2077"

W skład "Ultimate Edition" wchodzi kompletna opowieść o V, najemniku z przyszłości, łącząc w sobie oryginalną grę " Cyberpunk 2077 " oraz rozszerzenie o tematyce szpiegowskiej " Phantom Liberty ". Dodatkowo, gracze otrzymają Update 2.0, wprowadzający szereg ulepszeń i nowości. W rolach głównych ponownie zobaczymy Keanu Reevesa jako Johnny'ego Silverhanda oraz Idrisa Elbę jako Solomona Reeda.Oprócz kompletnego zbioru opowieści, edycja zawiera darmowy Update 2.0, wywracający rozgrywkę do góry nogami - od dynamicznych drzew umiejętności, przez walki podczas prowadzenia pojazdów, po ulepszoną sztuczną inteligencję wrogów i policji. Dodane zostają także nowe bronie, pojazdy i ubrania, a także cyfrowe dodatki z programu "My Rewards". Dziwić może jedynie fakt,CD PROJEKT RED, po początkowych trudnościach z " Cyberpunk 2077 ", ostatecznie stworzył grę cieszącą się uznaniem na całym świecie. "Cyberpunk 2077: Ultimate Edition" to nie tylko gratka dla fanów, którzy nie mieli jeszcze okazji poznać przygód V, ale i szansa na nowe doświadczenia w Night City. Dacie szansę tej produkcji 5 grudnia?"Cyberpunk 2077: Ultimate Edition" to RPG osadzone w otwartym świecie Night City, gdzie gracze wcielają się w V, cybernetycznie ulepszonego najemnika. Gra oferuje dwie pełne przygody: podstawową wersję " Cyberpunk 2077 " oraz " Phantom Liberty ", opowiadającą historię w dzielnicy Dogtown. Kluczowe dla rozgrywki są decyzje wpływające na fabułę, dynamiczna akcja i niezapomniani bohaterowie.