Cykl o Aleksie Crossie zmieni się w serial Amazonu

Amazon, Paramount i Skydance nie zwalniają tempa i szykują kolejny wspólny projekt. Poi zapowiedzianym niedawnoprzyszła pora na serialProjekt jest oczywiście nową ekranizacją cyklu powieściowego Jamesa Pattersona , który był już przez Hollywood wykorzystywany jako baza filmów kinowych. Dwukrotnie Crossem był Morgan Freeman ). Raz zagrał go Tyler Perry ).Cykl Pattersona składa się z prawie 30 tomów. Nie wiemy jednak, który z nich stanowić będzie podstawę pierwszego sezonu. Sam Patterson ma być jednym z producentów wykonawczych.Alex Cross to psycholog behawioralny, który w pierwszych tomach był detektywem wydziału zabójstw w Waszyngtonie. W późniejszych powieściach został agentem FBI, a potem wrócił do praktyki psychologicznej i konsultacji zarówno w sprawach prowadzonych przez policję, jak i FBI.