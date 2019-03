Czas pożegnać "Nie z tego świata"

Z ramówki stacji The CW zniknie wkrótce kolejny popularny tytuł. Kanał poinformował, że 15. sezonbędzie ostatnim.Ostatnia odsłona przygód braci Winchester będzie liczyć 20 odcinków. Dzięki temu ich łączna liczba wyniesie 327. Będzie więc najdłuższym serialem sf/fantasy nadawanym w amerykańskiej telewizji.Twórcąjest Eric Kripke . Serial rozpoczął się, kiedy The CW jeszcze nie istniało. Pierwotnie pokazywany był na WB Network i kontynuowany, kiedy WBTV i CBS TV połączyły siły i stworzyły The CW.To drugi popularny serial kanału, który pożegnamy w sezonie 2019/2020. Pierwszym jest komiksowy, który był początkiem serialowego uniwersum komiksów DC Comics.