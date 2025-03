Ranking: seriale, które powinny skończyć się wcześniej

Adaptacja komiksów Roberta Kirkmana po raz ostatni pojawiła się na ekranach w 2022 roku, po 11 sezonach walki z nieumarłymi. Nasi ulubieni bohaterowie z Rickiem Grimesem na czele mierzyli się z wieloma przeciwnościami losu, zarówno żywymi, jak i w stanie zawieszenia między światami. Dotyczyło to też produkcji serialu – na początku opuścił go twórca Frank Darabont . Przez kolejne sezony widzowie musieli przyzwyczajać się również do ciągłej zmiany obsady – apokalipsa nie oszczędziła bowiem nawet ulubionych postaci. W efekcie produkcja w ostatnich odcinkach nie przypominała tych pierwszych. Zmieniło się wiele, ale tylko ci najwytrwalsi fani przeżyli całą drogę. Wielu odpadło w trakcie mozolnej wędrówki. " The Walking Dead " ekscytowało, ale miało też naprawdę słabe, niepotrzebnie rozciągnięte serie. Mimo że główny serial oficjalnie się skończył, losy niektórych postaci poznajemy w przygotowywanych spin-offach. Przez ostatnie lata wyniki oglądalności sukcesywnie spadały – choć franczyza może przyciągnąć jeszcze nowych fanów, dla wielu będzie to już tylko odcinanie kuponów od dawnej sławy.