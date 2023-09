Najlepsze seriale o duchach. Top 10 seriali, które warto obejrzeć

Dead Like Me

Bohaterami " Trup jak ja " jest grupa żniwiarzy, którzy na co dzień żyją na Ziemi i między ludźmi. Zanim dany człowiek umrze, bohaterowie zabierają się do działania - zabierają jego duszę i wyprawiają ją w podróż na tamten świat. Amerykański komediodramat tworzy unikalny klimat rzeczywistości pełnej nieumarłych, na który widzowie patrzą oczami osiemnastoletniej "George" Lass ( Ellen Muth ). Produkcja stworzona przez Bryana Fullera (" Amerykańscy Bogowie ", " Hannibal ", " Herosi ") i kontynuowana przez jego następców przetrwała na antenie przez dwa sezony. W roku 2009 na rynek VOD trafił wieńczący opowieść film " Dead Like Me: Life After Death ".