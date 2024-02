Czy "Misja: Podstawówka" dostała promocję do kolejnej klasy? Znamy decyzję stacji ABC

"Misja: Podstawówka" z czwartym sezonem

Trzeci sezon " Misji: Podstawówki " wystartował 7 lutego. Według statystyk Nielsena osiągnął on oglądalność na poziomie 2,8 miliona widzów.Strajki scenarzystów i aktorów, które w ubiegłym roku sparaliżowały Hollywood, nie pozostały bez wpływu na fabułę. Akcja rozgrywa się pięć miesięcy po wydarzeniach przedstawionych w drugim sezonie. Zmiany odczuła przede wszystkim grana przez Quintę Brunson , twórczynię serialu, Janine. W rozmowie z Variety aktorka mówiła o nich tak: Misja: Podstawówka " zadebiutowała w 2021 roku. Podczas ubiegłorocznej gali rozdania Złotych Globów serial zdobył trzy statuetki, m.in. za najlepszy serial komediowy lub musical. Zobaczcie zwiastun:Komedia o szkole śledząca losy grupy oddanych i pełnych pasji nauczycieli oraz nieco gruboskórnej dyrektorki, którzy próbują działać w systemie szkół publicznych Filadelfii. Pomimo napotykanych przeciwności są zdeterminowani, by pomóc swoim uczniom odnieść sukces w życiu. I choć tych niesamowitych nauczycieli jest niewielu i są niedofinansowani, kochają swoją pracę, nawet jeśli nie pochwalają podejścia kuratorium do kwestii edukacji.