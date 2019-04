Czy "Zadzwoń do Saula" skończy się po sześciu sezonach?

3 2 1



W jednym z ostatnich wywiadów Giancarlo Esposito zasugerował, żepowoli dobiega końca. Jego zdaniem serial zakończy się na szóstym sezonie.Jeśli byłaby to prawda, tomiałby mniej więcej tę samą długość, co. Tamten serial składał się z pięciu sezonów, jednak ostatni podzielony był na dwie części, które prezentowano w rocznym odstępie.Źródła portalu The Hollywood Reporter sugerują, że ujawnione przez Esposito plany nie są wyryte w kamieniu, więc mogą się zmienić. Peter Gould , współtwórca, już jakiś czas temu mówił w wywiadach, że dopiero po zakończeniu prac nad piątym sezonem będzie mniej więcej wiedział, ile jeszcze pozostało rzeczy do opowiedzenia w historii przemiany Jimmy'ego McGilla w Saula Goodmana.Piąty sezon serialu będzie miał swoją premierę nie wcześniej niż dopiero w przyszłym roku.