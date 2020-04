Czy Ezra Miller naprawdę dusił kobietę?

Getty Images © Gregg DeGuire



Po sieci lotem błyskawicy rozeszło się wideo, na którym można zobaczyć, jak Ezra Miller , znany z roli Flasha w komiksowych widowiskach Warner Bros., dusi przypadkową kobietę. Oryginalne wideo zostało już usunięte, ale wciąż dostępna jest krótsza wersją, którą znajdziecie TUTAJ Do zdarzenia miało dojść przed kilkoma dniami. Okoliczności tego, co dokładnie widać na klipie nie są znane. Z różnych pojawiających się relacji wynika, że kobieta miała zażartować z jego walczeności i wyzwać aktora do walki. Ten najwyraźniej nie poznał się na żarcie i doskoczył do niej mówić "chcesz się bić", po czym chwycił ją za gardło i powalił na ziemięNiektórzy nie chcą wierzyć swoim oczom i spekulują, że nic złego się nie wydarzyło, że to była część gry. Póki co jednak przedstawiciele Ezry Millera nie odnieśli się do zawartości materiału wideo. To zaś sprawia, że po sieci przelewa się fala oburzenia. Pojawiły się nawet głosy, by aktor stracił rolę w DCEU.