"Nagi instynkt" doczeka się kontynuacji w formie komiksu. Premiera jesienią

Oryginał w reżyserii Paula Verhoevena opowiada historię policyjnego detektywa Nicka Currana ( Michael Douglas ), który prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa byłego gwiazdora rockowego i właściciela klubu nocnego w San Francisco. Główną podejrzaną jest piękna pisarka Catherine Tramell ( Sharon Stone) , która do perfekcji opanowała sztukę manipulacji ludzkimi emocjami. Zafascynowany jej urodą Curran daje się wciągnąć w zmysłową grę. W trakcie śledztwa zaczyna tracić zawodową czujność, co może okazać się śmiertelnie niebezpieczne.Komiksowy " Nagi instynkt " będzie opowiadał o anonimowym artyście, który tworzy wystawę inspirowaną zbrodniami Tramell. Kiedy w wieczór otwarcia dochodzi do morderstwa, w śledztwo zostaje wciągnięty dyrektor artystyczny galerii. Sprawa zmusza go do zastanowienia się nad własnym udziałem w zbrodni.Nominowana do prestiżowej nagrody Eisnera Del Rey pracowała wcześniej m.in. dla Marvela, rysując "Scarlet Witch", "Spider-Women Alpha" oraz "Daredevil Annual".Filmowy " Nagi instynkt " zarobił w kinach 352 miliony dolarów i zdobył dwie nominacje do Oscara. Sukces miał też swoją mroczną stronę. Odtwórczyni głównej roli Sharon Stone twierdzi, że z powodu udziału w " Nagim instynkcie " przegrała sądową batalię o opiekę nad dzieckiem. W 2000 roku Stone i jej mąż, dziennikarz Phil Bronstein, adoptowali syna. W 2003 Bronstein złożył jednak pozew o rozwód i w efekcie zdobył prawa do opieki na dzieckiem.- opowiada Stone - Stone dodaje, że w reakcji na wyrok trafiła do szpitala z zaburzeniami pracy serca.powiedziała aktorka.