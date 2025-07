"Nagi instynkt" od nowa!

"Nagi instynkt" dla Gen Z napisze 80-latek!

Zwiastun filmu "Nagi instynkt"

Aby wziąć udział w Plebiscycie, kliknijcieZa nową wersję słynnego thrillera erotycznego odpowiadać będą hollywoodzcy weterani. Producentem jest(" Ted "), a scenarzystą. Tak, ten sam, który ponad 30 lat temu przygotował fabułę legendarnego oryginału.Film w reżyserii Paula Verhoevena opowiadał historię policyjnego detektywa Nicka Currana ( Michael Douglas ), który prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa byłego gwiazdora rockowego i właściciela klubu nocnego w San Francisco. Główną podejrzaną jest piękna pisarka Catherine Tramell ( Sharon Stone ), która do perfekcji opanowała sztukę manipulacji ludzkimi emocjami. Zafascynowany jej urodą Curran daje się wciągnąć w zmysłową grę. W trakcie śledztwa zaczyna tracić zawodową czujność, co może okazać się śmiertelnie niebezpieczne.Nowy projekt nie ma na razie tytułu. Nie znamy też szczegółów fabuły. Kilka lat temu Eszterhas w jednym z wywiadów powiedział jednak, żeCzy w ciągu ostatnich lat nie zmienił zdania, czas tylko pokaże.Warto pamiętać, że nie jest to pierwszy powrót Hollywoodu do marki " Nagi instynkt ". W 2006 roku powstała kontynuacja pod tytułem, w której powróciła Sharon Stone , ale za reżyserię i scenariusz odpowiadały zupełnie inne osoby.