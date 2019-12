Czy to diabeł kazał zatytułować trzecią część "Obecności"?

Studia Warner Bros. i New Line Cinema ujawniły tytuł trzeciej części. Horror będzie nazywał sięBędzie to kolejna opowieść o badającym zjawiska paranormalne małżeństwie Eda i Lorraine Warrenów. Tym razem scenarzyści wzięli na warsztat jedną z najbardziej sensacyjnych spraw w ich karierze: przypadek oskarżonego o morderstwo mężczyzny, który twierdzi, że został opętany przez demona. To prawdopodobnie pierwszy raz w historii USA, kiedy oskarżony użył opętania jako linii obrony.Gwiazdami filmu będą oczywiście Patrick Wilson Vera Farmiga , a za kamerą stanie Michael Chaves ).Premiera 11 września 2020.