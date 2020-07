"Tenet" znika z kalendarza premier. "Obecność 3" opóźniona

Warner Bros. ogłosił nowy kalendarz premier dwóch swoich dużych produkcji. Zmiany dotyczą widowiska Christophera Nolana Tenet " oraz horroru " Obecność 3 ".Studio zdecydowało się na razie na wykreślenie całkowicie z grafiku filmu Nolana . Jest to spowodowane koniecznością opracowania nowej strategii w związku z tym, że pandemia w Stanach Zjednoczonych wcale nie zwalnia.Warner Bros. zapowiada, że w przypadku filmu " Tenet " zastosowana zostanie niekonwencjonalna strategia globalnej dystrybucji. Co to oznacza? Najprawdopodobniej to, że " Tenet " nie trafi do kin na całym świecie w tym samym czasie. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że na Dalekim Wschodzie i w niektórych krajach Europy widowisko pojawi się wcześniej niż w Stanach Zjednoczonych. Z drugiej strony jeszcze nie tak dawno temu po sieci krążyły doniesienia, że przeciwny wcześniejszej dystrybucji filmu poza granicami Ameryki jest sam reżyser.Studio wyklucza jakiekolwiek ustępstwa dotyczące dystrybucji internetowej. Priorytetem w przypadku " Tenet " pozostaje kino, nawet jeśli oznacza to konieczność opóźnienia premiery o wiele miesięcy.Portal Deadline sugeruje, że " Tenet " może w Ameryce trafić do kin w połowie września.Sytuacja horroru " Obecność 3 " jest dużo jaśniejsza. Film nie trafi do kin we wrześniu, co parę tygodni temu sugerował portal Deadline. Teraz " Obecność 3 " ma wyznaczoną datę premiery na początek czerwca przyszłego roku.Kiedy poprzednio Warner Bros. zmieniło datę premiery widowiska " Tenet ", wywołało to efekt domina. Czy tym razem będzie podobnie? Na koniec lipca i sierpień planowane są premiery takich dużych produkcji jak: " Mulan ", " Nieobliczalny " i " Bill & Ted Face the Music ".