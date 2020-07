Premiery "Tenet" i "Mulan" zostaną kolejny raz opóźnione?

Wygląda na to, że wielka reaktywacja amerykańskich kin może nastąpić dopiero po wakacjach. Jak podaje branżowy serwis Deadline, najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu po raz kolejny zostaną opóźnione premiery superprodukcji, które miały wskrzesić ruch w multipleksach: " Tenet " oraz " Mulan ".Terminy debiutów tych filmów na wielkich ekranach były już kilkakrotnie przesuwane . Aktualna data premiery widowiska Christophera Nolana to 12 sierpnia. Z kolei " Mulan " ma trafić do kin 21 sierpnia. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że oba tytuły zostaną przesunięte na wrzesień.Deadline twierdzi również, iż Warner i New Line najprawdopodobniej skasują wrześniową premierę horroru " Obecność 3: Na rozkaz diabła ". Wyprodukowany przez Jamesa Wana film zostanie przesunięty na przyszły rok.