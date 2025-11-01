Daisy Edgar-Jones i Emilia Jones w nowym filmie twórcy "Kneecap"

Daisy Edgar-Jones ("Twisters") i Emilia Jones ("Grupa zadaniowa") zagrają w nowym filmie, który wyreżyseruje Rich Peppiatt, wyróżniony nagrodą BAFTA twórca "Kneecap. Hip-hopowej rewolucji". O czym opowie projekt zatytułowany "Bad Bridgets"?
O czym opowie nowy film twórcy "Kneecap"?
Inspiracją dla filmu była książka "Bad Bridget: Crime, Mayhem, and the Lives of Irish Emigrant Women", której autorami są Elaine Farrell i Leanne McCormick. Akcja ma toczyć się w XIX wieku w zniszczonej przez klęskę głodu Irlandii. Bohaterkami będą dwie siostry, które podejmują zdradziecką wyprawę do Ameryki, żeby uciec przed przemoc owym ojcem, biedą i głodem. W Nowym Jorku wstępują w szeregi tzw. "Bridgets", siejąc spustoszenie w mieście. Peppiatt
napisał scenariusz i stanie za kamerą. Za produkcję odpowie studio LuckyChap Entertainment. W ekipie są również oscarowy scenograf James Price
i kostiumografka Kate Hawley
.
Zdjęcia odbędą się Irlandii Północnej i Irlandii wiosna 2026 roku.
"Kneecap. Hip-hopowa rewolucja" – zwiastun
O czym opowiada "Kneecap. Hip-hopowa rewolucja"?
Trzech mężczyzn zakłada zespół hip-hopowy. Kiedy dołącza do nich nauczyciel JJ Ó Dochartaigh (DJ Próvai
), muzyka staje się wyrazem politycznego sprzeciwu. Rapując w ojczystym języku irlandzkim, zespół szybko staje się nieprawdopodobnym figurantem ruchu na rzecz praw obywatelskich, mającego na celu ocalenie swojego języka ojczystego. Mężczyźni podejmują też walkę, próbując pokonać policję, siły paramilitarne i polityków, którzy chcą ich uciszyć. Ich anarchiczne podejście do życia często jednak czyni z nich swoich najgorszych wrogów.