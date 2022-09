Dan Lin nie zrewolucjonizuje ekranizacji komiksów DC

Dlaczego Dan Lin nie pokieruje DC Films?

Getty Images © Lia Toby



Konflikt na linii Zaslav-Hamada

Zwiastun serialu "Peacemaker"

Nie udało się Warner Bros. Discovery wybrać osoby, która odpowiadać będzie w wytwórni za nową strategię produkcji ekranizacji komiksów DC . Rozmowy prowadzone z Danem Linem zakończyły się fiaskiem.Szef WBD nie kryje, że chciałby znaleźć kogoś podobnego do Kevina Feige'a , który stworzyłby nowe, kasowe uniwersum ekranizacji komiksów wydawnictwa DC Comics. Jednak znalezienie takiej osoby okazuje się poważnym wyzwaniem. Dan Lin na papierze wydawał się idealnym kandydatem. Z Warner Bros. już kiedyś współpracował. Był producentem cyklu animacji " LEGO ", a także dylogii " To ". Problem w tym, że teraz oczkiem w głowie Lina jest jego własna firma producencka Rideback, która ma kontrakt ze studiem Universal. Jak podaje CNBC to właśnie ta kwestia podzieliła strony. Mimo różnych propozycji (na przykład kupienia przez WBD udziałów w Rideback) nie udało się dojść do kompromisu. Dan Lin więc zrezygnował z propozycji Warner Bros. Discovery. Koncern musi rozpocząć nowe poszukiwania.Przypomnijmy: szef DC Films Walter Hamada zagroził odejściem ze stanowiska po tym, jak David Zaslav nie skonsultował z nim decyzji o skasowaniu " Batgirl ". Teraz nie wyobraża sobie, jak może rozmawiać z twórcami i zachęcać ich do pracy dla Warner Bros., kiedy wyraźnie widać, jak są traktowani przez szefów WBD. Został jednak przekonany, by wstrzymać się z podjęciem ostatecznej decyzji przynajmniej do premiery widowiska " Black Adam ". Ten film trafi do kin w drugiej połowie października.Walter Hamada objął kierownictwo DC Films w 2018 roku po fatalnym wyniku " Ligi Sprawiedliwości ". Podstawą jego strategii było nawiązywanie bliskich relacji z filmowcami. Zamiast spójnego filmowego uniwersum postawił na luźniejsze podejście do kanonu. To za jego szefostwa do kin trafił " Joker ", który przebił wszystkie finansowe oczekiwania Warner Bros. To on przyciągnął Jamesa Gunna , kiedy Disney na krótko się od niego odcięło. Gunn nakręcił " Legion samobójców: The Suicide Squad " i serial " Peacemaker ".