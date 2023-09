Spin-offy "The Walking Dead", "Wywiad z wampirem" - tu aktorzy nie strajkują

Do których seriali AMC Networks wrócą aktorzy?

Zwiastun serialu "Wywiad z wampirem"

Porozumienie jest zwrotem o 180 stopni w stosunku do tego, co szefowie AMC Networks mówili jeszcze nie tak dawno temu. Twierdzili wtedy, że nie odczują ciężaru strajku jeszcze przez wiele miesięcy. Najwyraźniej jednak to się zmieniło i AMC Networks postanowiło dogadać się z SAG-AFTRA.Szczegóły umowy nie są na razie znane. Wiadomo jednak, że dotyczą one wyłącznie trzech seriali -- a nie wszystkich produkcji AMC Networks.. Jego gwiazdą jest Norman Reedus , który ponownie wcieli się w Daryla. Jego bohater zostaje wyrzucony na brzeg Francji i musi odkryć, jak się tam znalazł i dlaczego.Umowa z SAG-AFTRA pozwoli na rozpoczęcie zdjęć do drugiego sezonu. Ma on być kręcony w Europie.powstaje dla fanów postaci. Jego gwiazdami są Andrew Lincoln Danai Gurira . Z serialu dowiemy się, czy miłość Ricka i Michonne jest w stanie przetrwać w świecie zniszczonym przez pandemię i rozdartym przez wojnę.Prace nad serialem zostały wstrzymane przez strajk na etapie postprodukcji i dogrywania postsynchrony. Teraz będzie można do tego wrócić.inspirowany jest książką Anne Rice pod tym samym tytułem. To historia Louisa de Pointe du Laca. Wampir opowiada o swojej niecodziennej egzystencji dziennikarzowi Danielowi Molloyowi. Zmagając się z ograniczeniami życia czarnoskórego mężczyzny w Nowym Orleanie na początku XX wieku, Louis nie może oprzeć się kuszącej propozycji Lestata de Lioncourta - przemiany w wampira i zostania jego towarzyszem.Strajk przerwa realizację zdjęć do drugiego sezonu. Teraz aktorzy wrócą na plan w Pradze.