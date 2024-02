Dave Bautista w widowisku DC? Czy może to tylko pobożne życzenie aktora?

Dave Bautista jako Bane

Zamieszanie wywołała wrzutka aktorka na Instagramie. Opublikował bowiem grafikę autorstwa BossLogic, która przedstawia aktora jako Bane'a z komiksów DC Comics.Wygląda na niej tak:Fani Bautisty doskonale wiedzą, że lubi on tę postać. W wywiadach wielokrotnie mówił o tym, że chciałby zagrać Bane'a . Jednak ostatnio zdawał się nie wierzyć, że to się kiedykolwiek wydarzy. W ubiegłym roku stwierdził w jednym z wywiadów, że jest już chyba za stary, by zagrać Bane'a Mimo to nie zrezygnował z marzenia kontynuowania współpracy z Gunnem . Ostatnio zażartował nawet, że mógłby przejść do DC za darmo, jeśli tylko oznaczałoby to pracę z Gunnem Zanim James Gunn przeszedł do Warner Bros. dla Disneya i Marvela nakręcił Dave Bautista był jedną z gwiazd widowiska (i jego kontynuacji), wcielając się w postać Draxa Od tamtej pory nie ma chwili dla siebie. Cały czas gra w czymś dużym. Był w obsadzie widowiska sfi w horrorze. Często grywa też w komediach.A już za chwilę zobaczymy go w wyczekiwanym przez fanów fantastyki filmie