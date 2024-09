Wrogowie Batmana Bane i Deathstroke dostaną film!

Bane i Deathstroke w jednym filmie. Co wiemy o projekcie?

Niestety na tę chwilę praktycznie nic nie wiemy o planowanym widowisku. Jego fabuła jest dopiero opracowywana., który ostatnio pracował dla konkurencji. W Marvelu odpowiadał za scenariusze do serialuoraz widowiskaBiorąc pod uwagę brutalny charakter obu postaci fani już zastanawiają się, czy potencjalny film otrzyma kategorię R. Biorąc pod uwagę brak fabuły oraz brak reżysera spekulacje na ten temat są zdecydowanie przedwczesne. Deathstroke to postać stworzona przez Marva Wolfmana George'a Pereza , która na debiutowała w komiksie "The New Teen Titans" w grudniu 1980 roku. Oczywiście na przestrzeni lat doczekała się wielu komiksowych wariacji. Zazwyczaj jest mistrzem białej broni, charakteryzuje się nadzwyczajną siłą, szybkością i wytrzymałością. Trudno go zabić, bo ma mocno rozwinięte moce regeneracyjne. Deathstroke pojawiał się w serialach (w samym " Arrow " zaprezentowano kilka wariantów) i animacjach. Jednak do kin nie miał dotąd szczęścia. Złoczyńca miał odegrać dużą rolę w drugiej części "Justice League" Zacka Snydera , ale skończyło się na występiew scenie po napisach pierwszej (i jedynej) części " Ligi Sprawiedliwości ". Bane miał więcej szczęścia.wcielił się w postać w widowisku " Mroczny Rycerz powstaje ". Bane jest stosunkowo młodą postacią komiksową. Debiutował bowiem w styczniu 1993 roku na kartach komiksu "Batman: Vengeance of Bane". Urodził się w więzieniu i tam dorastał przesiąkając mądrościami wszelkiej maści psychopatów. Jakby tego było mało, był ofiarą koszmarnych testów, które uczyniły z niego niezniszczalnego ćpuna. Bane podbił serca fanów w historii "Knightfall", w której złamał kręgosłup Batmanowi