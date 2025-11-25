5. Tydzień Warszawskich Kin Studyjnych 26 listopada – 2 grudnia 2025

Już po raz 5. miłośnicy ambitnej kinematografii i warszawskich kin studyjnych będą mogli oddać się swojej pasji obcowania ze sztuką filmową na dużym ekranie. Tym razem powodów do pójścia do kina jest więcej: poza świetnym programem wydarzenia, licznymi projekcjami, spotkaniami, prelekcjami, spacerami o tematyce filmowej i quizem, zaplanowano wydarzenia związane z 130. rocznicą pierwszego pokazu filmowego braci Lumière. Tyle lat ma kino i warto o tym pamiętać: o początkach kinematograficznej magii, o ponadczasowym przesłaniu ludzi kina, którzy mieli marzenie o pierwszej celuloidowej projekcji. Ich wizja pozostaje aktualna do dziś. Film to wciąż magia, portal potrafiący przenosić nas w czasie i w miejscach.
Dlatego przy okazji 5. edycji Tygodnia Warszawskich Kin Studyjnych świętujemy i wracamy do początków kina pokazując takie tytuły jak: "Śpiewak Jazzbandu
" Alana Croslanda
czy "Rozkosze gościnności
" Bustera Keatona
z muzyką na żywo. Zresztą muzyka i dźwięk będą ważnymi elementami towarzyszącymi tegorocznej edycji wydarzenia, bowiem muzyka w kinie i kino w muzyce stało się hasłem przewodnim TWKS w tym roku. Począwszy od plakatu autorstwa Julii Fukiet na licznych pokazach, których muzyka jest wiodącym motywem, będziemy mogli nie tylko przeżyć wszystkie seanse, ale też bardzo pięknie je usłyszeć.
Do tego liczne prelekcje i spotkania, podczas których poruszymy takie kwestie jak: najlepiej udźwiękowione filmy, melodie starodawnej Warszawy w kronice filmowej, pokaz filmu "Score" i spotkanie z polskimi kompozytorami muzyki filmowej, czy rozmowa z twórcami polskich dubbingów. Wszystko to, by opowiedzieć historię miłosną, która od lat kwitnie pomiędzy dźwiękiem a kliszą filmową. Choć na początku był obraz, dopiero dźwięk i muzyka w perfekcyjny sposób dopełniły jego walory. Uhonorowaniem miłości do dźwiękowego kina paradoksalnie będzie pokaz filmu "Artysta
" Michela Hazanaviciusa
– hołd dla niemej ery filmu, czyli epoki bez dźwięku, która musiała minąć, by kinematografia mogła rozkwitnąć w pełni. I tak się stało.
Do tego dorzucić trzeba spotkanie i rozmowę wokół książki Lecha Molińskiego i Jerzego Wypycha "Te wszystkie Raje, Zrywy i Jutrzenki. O małych kinach na Dolnym Śląsku" – bo kochając film, nie sposób nie kochać kin – tym bardziej tych studyjnych, lokalnych, małych, z atmosferą i ambitnym repertuarem. To właśnie te miejsca często jako pierwsze kształtują gust filmowy swoich widzów. Bardzo często stają się też azylem dla indywidualizmu, skrywanych uczuć i historii, o których musi usłyszeć – i które musi zobaczyć – świat.
Oto stołeczne kina, które biorą udział w tegorocznej 5. już edycji Tygodnia Warszawskich Kin Studyjnych:
• Amondo • Atlantic • Iluzjon Muzeum Sztuki Filmowej • Kinoteka PKiN • Kultura • Muranów • Praha • Stacja Falenica • Kino na Boku • U-Jazdowski • Wisła • Dom Kultury Świt •
Zapraszamy na piątą edycję Tygodnia Warszawskich Kin Studyjnych – tu liczy się kino.
Organizator: Stowarzyszenie Kin Studyjnych
Projekt realizowany dzięki wsparciu: biuro Kultury M.st. Warszawy
Partnerzy: Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, Filmweb, Klatki na oczach, Pełna Sala, Mojeekino.pl
PROGRAM: Środa 26.11
KULTURA, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23
20.00 OTWARCIE TWKS
W 100-lecie premiery pokaz filmu ROZKOSZE GOŚCINNOŚCI
(OUR HOSPITALITY) reż. Buster Keaton
, John G. Blystone
, 1923, USA, 74 min. || Seans z muzyką na żywo w wykonaniu GRZECH PIOTROWSKI TRIO Czwartek 27.11
ATLANTIC, ul. Chmielna 33 18.00
| Pokaz filmu IMAGINE
reż. Andrzej Jakimowski
, 2013, Polska, 101 min.
Po seansie dyskusja o dźwięku z Andrzejem Jakimowskim i Tomaszem Gąssowskim. Prowadzenie Marcin Radomski 21.00
| SHADOWS OF SOUNDS – wernisaż zdjęć kompozytorów muzyki filmowej autorstwa Rafała Pawłowskiego WISŁA, plac Wilsona 2
19.30
| Pokaz filmu ŚPIEWAK JAZZBANDU
reż. ALAN CROSLAND
, 1927, USA, 88 min.
Seans poprzedzi prelekcja Tytusa Hołdysa. AMONDO, ul. Żurawia 20
22.00
| DOBRANOCKA DLA DOROSŁYCH: wieczorny przegląd krótkometrażowych filmów animowanych ze Szkoły Filmowej w Łodzi, 52 min. W LESIE SĄ LUDZIE
, reż. Szymon Ruczyński, 9'53" BAR KROKIET FREESTYLE
, reż. Maria Dakszewicz, 5'15" TO CZEGO NIE MA I TO CO JEST
, reż. Pola Lotta Włodarczyk, 11'20" HALO, CENTRALA
, reż. Zuzanna Heller, 4'57" PRZEDSTAWIENIE
, reż. Agnieszka Popińska, 11'47" NA KRZYWE ŁBY
, reż. Jakub Krzyszpin, 8'25" Piątek 28.11
DOM KULTURY ŚWIT, ul. Piotra Wysockiego 11
19.30
| Pokaz filmu ARTYSTA
reż. Michela Hazanaviciusa
, 2011, Francja/Belgia/USA, 100 min.
Seans poprzedzi prelekcja Andrzeja Bukowieckiego. Sobota 29.11
MURANÓW, ul. Gen. W. Andersa 5
11:30
| PIOSENKI O MIŁOŚCI
reż. Tomasz Habowski
, 2021, Polska, 90 min. 13.00
| Spacer śladami lokacji z filmu "Piosenki o miłości" z Tomaszem Habowskim
Spacer poprowadzi dziennikarz radiowy i telewizyjny Tomasz Śliwiński.
Obowiązują zapisy mailowe: biuro@stowarzyszeniekinstudyjnych.pl
Zbiórka w foyer kina. Niedziela 30.11
PRAHA, ul. Jagiellońska 26
11.00
| Przedpremierowy pokaz filmu animowanego MYSZ-MASZ NA ŚWIĘTA
reż. Henrik Martin Dahlsbakken
, 2025, Norwegia, 80 min. CENTRUM KULTURY FILMOWEJ IM. ANDRZEJA WAJDY, Al. Ujazdowskie 20
12.00
| "KINO ŁĄCZY POKOLENIA" – QUIZ MUZYCZNO-FILMOWY PORTALU NA EKRANIE ILUZJON Muzeum Sztuki Filmowej, ul. Narbutta 50a
Sala Mała Czarna
16.00
| Pokaz filmu KAZIMIERZ PRÓSZYŃSKI I JEGO WYNALAZKI
reż. Grzegorz Pacek
, 2020, 50 min. Polska Seans filmu poprzedzi prelekcja dr. Moniki Supruniuk STACJA FALENICA, ul. Patriotów 44b
18.30
| KONCERT ZESPOŁU VILNI 19.0
0 | Pokaz filmu WYSOKIE TONY I NISKIE TONY
reż. Emmanuel Courcol
, 2024, Francja, 103 min. Poniedziałek 01.12
KINO NA BOKU, ul. V. van Gogha 1
13:00-15:30
| Pokaz Polskich Kronik Filmowych MELODIE DAWNEJ WARSZAWY
Podczas seansu zostaną zaprezentowane nigdy dotąd niepokazywane na dużym ekranie materiały archiwalne z WFDiF. Po pokazie spotkanie z varsavianistą Jarosławem Wojciechowskim i rozmowa o motywach muzycznych dotyczących stolicy sprzed lat. MURANÓW, ul. Gen. W. Andersa 5
Sala Pola
16.15
| O MAŁYCH KINACH NA DOLNYM ŚLĄSKU. WCZORAJ I DZIŚ. Spotkanie z Lechem Molińskim – współautorem książki "Te wszystkie Raje, Zrywy i Jutrzenki. O małych kinach na Dolnym Śląsku". Prowadzenie Anna Serdiukow. Wstęp wolny ILUZJON Muzeum Sztuki Filmowej, ul. Narbutta 50a
Sala Stolica
17.00
| Pokaz filmu SCORE
reż. Matt Schrader
, 2016, USA, 94 min.
Po seansie spotkanie z polskimi kompozytorami i autorami muzyki filmowej, m.in. z Łukaszem Twardochem, Stanisławem Syrewiczem, Marzeną Majcher, Maćkiem Zielińskim, Krzysztofem A. Janczakiem, Tomaszem J. Opałką.
Wydarzenie organizowane we współpracy z Kołem kompozytorów muzyki filmowej SFP Wtorek 02.12
WFDIF, Chełmska 21
13.00
| Wejdź na plan filmowy i zobacz, jak wygląda produkcja filmu OD KULIS!
Czas trwania: 1,5h, prowadzenie: Magdalena Surawska.
Nowa interaktywna wystawa Teatroteka Młodego Człowieka na Planie Filmowym
to miejsce, gdzie świat filmu staje się bliski dla wszystkich. Zapraszamy na Plan Filmowy na Chełmską 21. W Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie otwieramy przestrzeń, w której poznacie tajniki produkcji filmowej.
W otoczeniu scenografii, rekwizytów i fotosów ze spektakli Teatroteka Młodego Człowieka, uczestnicy przejdą przez wszystkie etapy powstawania filmu i poznają je od kulis. Dowiedzą się jakie umiejętności należy posiadać, żeby pracować przy produkcji filmu, będą też mieli okazję wcielić się w poszczególne role z planu filmowego i nakręcić własny film pod okiem specjalistów. Tu wszystko stanie się jasne: od pomysłu, przez castingi, plan zdjęciowy, aż po montaż.
Zajęcia będą składały się z części teoretycznej i praktycznej, w której uczestnicy będą mogli nagrać krótkie filmy przy wykorzystaniu naszych telefonów komórkowych. Do ich dyspozycji będą kostiumy, rekwizyty oraz stanowiska z kosmetykami do wykonania szybkiej charakteryzacji. Dla chętnych, po zakończonych zajęciach, przesyłamy nagrane filmy drogą mailową.
Obowiązują zapisy mailowe: biuro@stowarzyszeniekinstudyjnych.pl KINOTEKA, plac Defilad 1
19.00
| Seans kultowego musicalu DESZCZOWA PIOSENKA
reż. Gene Kelly
, Stanley Donen
, 1952, 103 min. USA Seans poprzedzi prelekcja Patrycji Muchy i Sebastiana Smolińskiego
Po pokazie zapraszamy na spotkanie filmoznawcze. Goście rozmowy: Patrycja Mucha, Sebastian Smoliński, Katarzyna Czajka autorka bloga Zwierz Popkulturalny. U-Jazdowski, ul. Jazdów 2
20.00
| Pokaz filmu MAHLER
reż. Ken Russell
, 1974, Wielka Brytania, 115 min.
