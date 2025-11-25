Newsy Filmy Była Barbie, teraz przeprowadzi sekcję zwłok mordercy
źródło: Getty Images
autor: Sonia Recchia
Alexandra Shipp dołączyła do obsady horroru psychologicznego "The Autopsy of Albert Kemper". Zdjęcia już trwają. Materiał powstaje w Minnesocie.

Alexandra Shipp przeprowadzi sekcję zwłok seryjnego mordercy


W "The Autopsy of Albert Kemper" Shipp wcieli się w Riley Shaw, asystentkę lekarza medycyny sądowej. Rutynowa sekcja zwłok seryjnego mordercy zmienia się w horror, gdy ciało zaczyna dawać oznaki życia.

Za inspirację dla fabuły posłużyła miejska legenda dotycząca Jeffreya Dahmera, czyli niesławnego kanibala z Milwaukee. Podobno po tym, jak został zamordowany w więzieniu, władze zdecydowały się skuć jego ciało kajdankami – rzekomo obawiano się bowiem, że może dosłownie powstać z martwych.

GettyImages-2233775818.jpg Getty Images © Rich Polk

W obsadzie znalazł się też Eric Stolz, szczegóły dotyczące jego bohatera trzymane są jednak w tajemnicy. Davidowi Howardowi Thorntonowi, najlepiej znanemu z serii "Terrifier", przypadła rola tytułowego mordercy. Za sterami produkcji stoi David Benullo, który napisał także scenariusz. Wśród producentów znaleźli się Dana Guerin i John Frank Rosenblum ze studia Epic Level Entertainment oraz Tracy Mercer, Mandy June Turpin i Jim Strader

Skąd znamy Alexandrę Shipp?


Alexandra Shipp najlepiej znana jest z roli Barbie w "Barbie" Grety Gerwig oraz mutantki Storm, w którą wcieliła się w filmach "X-Men: Apocalypse", "Deadpool 2" i "X-Men: Mroczna Phoenix". W jej filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Straight Outta Compton", "Twój Simon", "Shaft", "Tick, Tick… Boom!" czy "Tylko nie ty". 

Zobacz zwiastun serialu "Potwór: Historia Jeffreya Dahmera"


Jeffrey Dahmer był bohaterem pierwszego sezonu kontrowersyjnej antologii "Potwór / Potwory", którą Ryan Murphy realizuje dla Netfliksa. Przypominamy zwiastun: 


