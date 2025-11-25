Była Barbie, teraz przeprowadzi sekcję zwłok mordercy

Alexandra Shipp dołączyła do obsady horroru psychologicznego "The Autopsy of Albert Kemper". Zdjęcia już trwają. Materiał powstaje w Minnesocie.
Alexandra Shipp przeprowadzi sekcję zwłok seryjnego mordercy
W "The Autopsy of Albert Kemper
" Shipp
wcieli się w Riley Shaw, asystentkę lekarza medycyny sądowej. Rutynowa sekcja zwłok seryjnego mordercy zmienia się w horror, gdy ciało zaczyna dawać oznaki życia.
Za inspirację dla fabuły posłużyła miejska legenda dotycząca Jeffreya Dahmera, czyli niesławnego kanibala z Milwaukee. Podobno po tym, jak został zamordowany w więzieniu, władze zdecydowały się skuć jego ciało kajdankami – rzekomo obawiano się bowiem, że może dosłownie powstać z martwych.
Getty Images © Rich Polk
W obsadzie znalazł się też Eric Stolz
, szczegóły dotyczące jego bohatera trzymane są jednak w tajemnicy. Davidowi Howardowi Thorntonowi
, najlepiej znanemu z serii "Terrifier
", przypadła rola tytułowego mordercy. Za sterami produkcji stoi David Benullo
, który napisał także scenariusz. Wśród producentów znaleźli się Dana Guerin
i John Frank Rosenblum
ze studia Epic Level Entertainment oraz Tracy Mercer
, Mandy June Turpin
i Jim Strader
.
Skąd znamy Alexandrę Shipp?Alexandra Shipp
najlepiej znana jest z roli Barbie
w "Barbie
" Grety Gerwig
oraz mutantki Storm
, w którą wcieliła się w filmach "X-Men: Apocalypse
", "Deadpool 2
" i "X-Men: Mroczna Phoenix
". W jej filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Straight Outta Compton
", "Twój Simon
", "Shaft
", "Tick, Tick… Boom!
" czy "Tylko nie ty
".
Zobacz zwiastun serialu "Potwór: Historia Jeffreya Dahmera"
Jeffrey Dahmer był bohaterem pierwszego sezonu kontrowersyjnej antologii "Potwór / Potwory
", którą Ryan Murphy
realizuje dla Netfliksa. Przypominamy zwiastun: