Diamentowy Klaps Filmowy dla Magdaleny Boczarskiej

Diamentowy Klaps Filmowy - wyjątkowa nagroda festiwalu Kino Letnie Sopot–Zakopane, na który zapraszają Provident i AXA, została wręczona już po raz dziesiąty. Jubileuszową statuetkę z rąk Cezarego Pazury otrzymała Magdalena Boczarska . W tym roku, gdy obchodzimy 125-lecie kina, a jednocześnie w roku, który już zawsze będzie kojarzony z pandemią, kontynuacja tradycji wręczania tego wyjątkowego wyróżnienia nabiera szczególnego znaczenia.Trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek profesjonalną produkcję bez klapsa filmowego. To on wyznacza bowiem rytm poszczególnych ujęć na ekranie. Diamentowy Klaps Filmowy to nagroda przyznawana aktorowi lub aktorce za osobowość, która wnosi do filmu pozytywne przesłanie, dostarcza wzruszeń, emocji i pozytywnej energii. W zeszłym roku do grona wyróżnionych dołączył Cezary Pazura. Tegoroczna laureatka - Magdalena Boczarska - to jedna z najbardziej cenionych polskich aktorek. Konsekwentna, pracowita i ambitna; odważna aktywistka walcząca o prawa kobiet, chętnie angażująca się w ważne inicjatywy społeczne. Największą popularność przyniosła jej główna rola w filmie " Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej ", za którą w 2018 r. odebrała Orła - nagrodę Polskiej Akademii Filmowej. Aktorka ma na swoim koncie również prestiżowe gdyńskie Złote Lwy za najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą w filmach: " Różyczka " (2010) oraz " Piłsudski " (2019). Poza wielkim ekranem regularnie występuje na deskach Teatru Narodowego w Warszawie oraz w licznych serialach telewizyjnych. Ostatnio udzieliła głosu w słuchowisku Storytel jako polska Mary Poppins, czym zyskała ogromną sympatię młodszych słuchaczy.Ceremonia wręczenia Diamentowego Klapsa Filmowego odbyła się na żywo w studiu TVN Dzień Dobry Wakacje. Osobiste gratulacje podczas wideopołączenia złożył aktorce Cezary Pazura , a chwilę później wzruszoną laureatkę można było usłyszeć w Radiu Zet.– powiedziała Magdalena Boczarska Diamentowy Klaps Filmowy przyznawany jest od 2011 roku. W poprzednich latach otrzymali go kolejno: Borys Szyc Festiwal Kino Letnie Sopot–Zakopane to aż 62 dni projekcji filmowych, które odbywają się na sopockim molo, zakopiańskich Krupówkach oraz w Giżycku, gdzie cumuje kino jachtowe. Na bezpłatne seanse od Bałtyku do Tatr zapraszają Provident i AXA. Szczegółowy repertuar dostępny na stronie: www.kinoletnie.pl