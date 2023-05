Disney+ bez Marvela i Star Wars? Złe wieści dla użytkowników

Disney+ traci użytkowników

Wczoraj odbyło się kwartalne spotkanie udziałowców The Walt Disney Co. Na nim Bob Iger nie tylko podzielił się informacjami finansowymi spółki, ale także nakreślił plany na najbliższą przyszłość. Głównym celem jest zrealizowanie planu, który ma pozwolić zaoszczędzić 5,5 mld dolarów.Bob Iger poinformował o tym, że. Na koniec marca było ich 157,8 mln. To oznacza, że z usługi zrezygnowało 4 miliony subskrybentów.Ten wynik to w dużej mierze efekt problemów indyjskiej wersji platformy. Liczba jej użytkowników spadła w pierwszym kwartale 2023 roku o 8%.Nieznacznie, bo o 200 tysięcy,. Także(o 2%).Dział streamingu Disneya wciąż przynosi straty. Jednak Bob Iger pochwalił się tym, że stratę udało się obniżyć o 26%. Było to możliwe m.in. dzięki niedawnemu podniesieniu cen subskrypcji.Szef Disneya liczy, że. Aby to osiągnąć planowana jest kolejna podwyżka subskrypcji.Powiązana zostanie ona z. Choć wciąż w Ameryce będzie można wykupić tylko jedną z usług.Iger jednocześnie formalnie zadeklarował, że Disney wykupił od Comcastu brakujące udziały w platformie Hulu. Zgodnie z obowiązującą umową taka oferta może zostać złożona w przyszłym roku.Najgorszą wiadomość dla użytkowników Disney+ ogłosiła CFO Disneya Christine McCarthy. Zapowiedziała ona zmianę strategii dotyczącą oferowania użytkownikom treści. W ramach zmianyDisney idzie więc w ślady Warner Bros. Discovery, który pod rządami Davida Zaslava także zmienił swoją politykę dotyczącą streamingowego contentu i już zaczął usuwać seriale z platformy Max.McCarthy zapowiedziała również, że. Niestety nie podzieliła się żadnymi szczegółami. Ponieważ Disney+ w dużej mierze stoi produkcjami Marvela Star Wars oraz produkcjami dla dzieci, fani tychże uniwersów mogą czuć się zaniepokojeni.