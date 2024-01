Poznaliśmy oficjalny tytuł drugiej części "Death Stranding"?

Billbil-kun - Niezawodne źródło informacji

Kontynuacja opowieści z gwiazdorską obsadą

Historia Death Stranding

Death Stranding na dużym ekranie

Dane o nowej grze wyciekły za sprawą, dataminera o ugruntowanej reputacji w branży gier. Jego poprzednie przecieki wielokrotnie okazywały się prawdziwe, co czyni te informacje szczególnie wiarygodnymi.Spekuluje się, że oficjalne potwierdzenie informacji o " Death Stranding 2 " może nastąpić nawet w ciągu najbliższych 15 dni. Istnieje także przypuszczenie, że premiera gry może zostać ogłoszona podczas niezapowiedzianej jeszcze prezentacji PlayStation State of Play. Taki ruch byłby logicznym krokiem, biorąc pod uwagę wcześniejszą współpracę studia z Sony. Death Stranding 2 " zapowiada się jako kontynuacja opowieści z pierwszej części gry. Wśród potwierdzonych gwiazd znajdziemy Léa Seydoux , grającą wcześniej postać Fragile, a także Normana Reedusa . Dodatkowo, w grze ma pojawić się Troy Baker Pierwsza część " Death Stranding " została wydana przez Sony na PS4 w listopadzie 2019 roku, a następnie trafiła na PC w lipcu 2020 roku dzięki 505 Games. W 2021 roku na PS5 ukazała się wersja Director’s Cut, a rok później trafiła na komputery. Gra cieszyła się ogromną popularnością, przyciągając ponad 16 milionów graczy na różnych platformach, w tym usługach subskrypcyjnych takich jak PlayStation Plus i PC Game Pass.Niedawno Kojima Productions ogłosiło współpracę z firmą A24, aby przenieść " Death Stranding " na duży ekran. A24, odpowiedzialna za takie filmy jak " Wszystko wszędzie naraz " czy " Nieoszlifowane Diamenty ", ma pomóc w stworzeniu adaptacji filmowej, która zgłębi tajemnice apokaliptycznego zdarzenia znanego jako Death Stranding. Death Stranding 2 – Na Plaży " zapowiada się na kolejny hit Kojima Productions, łączący innowacyjną rozgrywkę z głęboką i wciągającą fabułą. Jednak czy ten podtytuł okaże się prawdziwym, przekonamy się już wkrótce.