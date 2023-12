Czy "Percy Jackson" to hit platformy Disney+? Znamy wyniki oglądalności

"Percy Jackson i bogowie olimpijscy" - pierwsze wyniki oglądalności

W Ameryce "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" pokazywany jest zarówno na platformie Disney+ jak i Hulu. Jak podaje portal Variety, jego oglądalność w ciągu pierwszych sześciu dni wyniosłaDisney+ definiuje oglądalności jako łączny czas oglądania przez użytkowników platformy danego tytułu podzielony przez łączny czas trwania.Wynik serialuJednak Disney nie podaje, które z nich pokonał, a z którymi przegrał.A ponieważ koncern nie ma jednolitej strategii informowania o wynikach oglądalności, trudno o jednoznaczne porównania. Dla przykładu: Disney podał, żemiała na otwarcie oglądalność nieco ponad 14 milionów, ale jest to wynik z pięciu dniu. Z kolei drugi sezon serialuzanotował oglądalność na poziomie 10,9 mln w zaledwie trzy dni.to adaptacja bestsellerowego cyklu książek Ricka Riordana . Opowiadają one historię tytułowego 12-latka - syna Posejdona i współczesnego półboga - który próbuje pogodzić się ze świeżo odkrytymi nadprzyrodzonymi mocami i faktem, że bóg Zeus oskarżył go o kradzież swojego pioruna. Teraz Percy musi przemierzyć Amerykę, by go odnaleźć i zwrócić na Olimp.Scenariusz serialu napisali Riordan oraz Jonathan E. Steinberg (" Piraci "). Pilotowy odcinek wyreżyserował James Bobin (" Dora i Miasto Złota ", " Muppety "). W obsadzie znaleźli się także m.in.Platforma jeszcze przed premierą serialu zamówiła drugi sezon.