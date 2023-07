Miał rządzić Disneyem do 2024 roku. Zostaje dłużej

Bob Iger uratuje Disney Co.?

Zwiastun "Willow", jednego z projektów Disney+, który został usunięty z platformy

To on rozwinął disnejowskie parki rozrywki w Chinach otwierając jeden z Hongkongu, a drugi w Szanghaju.Iger kilkukrotnie żegnał się z posadą, ale zawsze przedłużał kontrakt, ponieważ nie udawało mu się znaleźć odpowiedniego następcy. Wiele osób uważało, że i w 2020 roku nie przestanie być szefem. Jego decyzja o wyznaczeniu na swojego następcę Bob Chapeka była przez wielu przyjęta sceptycznie. Z tego też powodu jeszcze przez rok Iger pozostał w firmie piastując stanowisko Executive Chairman.Nie pomogła mu też pandemia COVID-19, która uderzyła przede wszystkim w parki rozrywki.Szybko też objawił się jego brak doświadczenia w relacjach z największymi gwiazdami., kiedy ta wyraziła niezadowolenie z jego decyzji o wprowadzeniujednocześnie do kin i na platformę Disney+. Doprowadziło to do złożenia przez aktorkę pozwu przeciwko koncernowi (sprawa zakończyła się pozasądową ugodą). Jeden z szefów konkurencyjnej wytwórni powiedział wtedy portalowi Variety, że jest to najbardziej kompromitująca rzecz, jakiej był świadkiem w czasie całej swojej kariery w Hollywood.Dlatego teżOstatnie miesiące nowy/stary szef spędził na restrukturyzacji koncernu.zmian we władzach, a także reinterpretacji strategii medialnej.i wydawało się, że będą tam zawsze.Mimo tych zmian akcje Disneya od marca nie przekroczyły granicy 100 dolarów, a jeszcze na początku 2021 roku, pomimo trwającej pandemii, akcje koncernu zbliżały się do 190 dolarów.