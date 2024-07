Nowy Xenomorph! SIEDEM plakatów widowiska "Obcy: Romulus"

Nowy "Obcy" coraz bliżej

Zwiastun filmu "Obcy: Romulus"

Romulus w tytule filmu to nazwa dryfującego wraku stacji badawczej korporacji Weyland-Yutani. Bohaterami są przemierzająca kosmos grupa osób specjalizująca się w "odzyskiwaniu" cennych elementów porzuconych stacji, statków kosmicznych i innych artefaktów. Romulus jest dla nich łakomym kąskiem. Za późno zorientują się, że jest to śmiertelna pułapka. Tak rozpoczyna się dramatyczna walka o przetrwanie...Nowe plakaty promujące filmy prezentują się tak:Za reżyserię odpowiadał wielki fan serii. Stworzył on opowieść, którajest jednym z producentów filmu. Álvarez zdradził, żeteż miał swój udział w " Romulusie ", udzielając uwag przez telefon.