Disney usunął "Fox" z nazw kupionych wytwórni filmowych

Do historii odchodzą nazwy 20th Century Fox i Fox Searchlight. Disney kończy proces wchłaniania wytwórni usuwając z nich słowo "Fox".Od teraz Fox Searclight, które właśnie obchodziło 25-lecie swojego istnienia, będzie się nazywać Searchlight Pictures i nowe logo po raz pierwszy pojawi się przed filmem, amerykańskim remakiem skandynawskiegoNatomiast 20th Century Fox, która to nazwa istniała od 1935 roku (kiedy to połączyły się studia Twentieth Century Pictures i Fox Film Corporation), od teraz znane będzie jako 20th Century Studios. Pierwszym filmem, przed którym ma się pojawić nowe logo, będzieNa razie nazwy wytwórni telewizyjnych 20th Century Fox Television i Fox 21 Television Studios nie zostały zmienione, choć włączono je w skład Disney Television Studios. Portal Deadline twierdzi jednak, że ich nowe nazwy to tylko kwestia czasu.Disney oczywiście w dalszym ciągu może używać "Fox", ale zdecydował inaczej, ponieważ Rupert Murdoch zachował tę nazwę dla swojego nowego koncernu Fox Corporation, który powstał na bazie resztek 21st Century Fox nie sprzedanych Disneyowi. W jego skład wchodzą m.in.: Fox Broadcasting Company, Fox Television Stations, Fox News, Fox Business oraz Fox Sports.