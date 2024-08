Dlaczego Marvel zwolnił twórcę "X-Men '97"? To bardzo skomplikowane

Beau DeMayo vs. Marvel Studios - o co chodzi?

"X-Men '97" - zobaczcie zwiastun serialu

Wytwórnia Marvel Studios dawno nie widziała tak głośnego, skomplikowanego skandalu, jak ten wywołany odejściem Beau DeMayo . Po oświadczeniu showrunnera włodarze Marvela odpowiedzieli na jego zarzuty, a trudna do oceny sytuacja stała się właśnie jeszcze bardziej wieloznaczna. Ale zacznijmy od samego początku. Beau DeMayo jest twórcą oraz scenarzystą animowanego " X-Men '97 ", a może raczej, był jego twórcą i scenarzystą - na początku tego roku DeMayo w niespodziewanych okolicznościach opuścił projekt, a Marvel usunął jego nazwisko z napisów i zapowiedzi drugiego sezonu. Dziś scenarzysta przestał milczeć na temat powodów, dla których pożegnał się z serialem, rzucając na sprawę nowe światło.- napisał DeMayo na portalu X. Pod jego postem znalazła się grafika przedstawiająca sylwetkę scenarzysty w stroju Cyklopa, wykonana z okazji Miesiąca Dumy. To właśnie grafika okazuje się sednem dalszej części posta.- napisał.Na koniec DeMayo napisał, że, a na razie. Post DeMayo wywołał burzę wśród fanów Marvela, którzy podzieli się po równo na dwa obozy. Gdy wydawało się, że sprawa jest już wystarczająco skomplikowana, Marvel Studios postanowiło odpowiedzieć na oskarżenia scenarzysty. W oświadczeniu rzecznika studia możemy przeczytać:Firma nie udzieliła dalszych komentarzy i nie poinformowała, czego dotyczą "skandaliczne ustalenia", o których mowa w oświadczeniu. Według źródeł DeMayo był badany pod kątem domniemanego niewłaściwego zachowania seksualnego i to właśnie ta kwestia przesadziła o jego zwolnieniu.To jednak nie koniec. Po oświadczeniu Marvela, DeMayo postanowił raz jeszcze zabrać głos w tej sprawie, pisząc lakonicznie:Zdaje się, że kontrowersyjna saga będzie ciągnęła się dalej - DeMayo zapowiedział w końcu dalsze ujawnianie informacji o kontrowersyjnym odejściu, z kolei oświadczenie Marvela, choć sugestywne, stroniło od podawania opinii publicznej detali na temat zachowań byłego współpracownika.