Niebinarna postać w serialu animowanym Disney+ "X-Men '97"

Zmiany w serialu zostały potwierdzone w nowym numerze brytyjskiego magazynu filmowego "Empire". Gazeta zaprezentowała w nim bowiem biogramy bohaterówUwagę fanów zwrócił. Postać ta potrafi dowolnie zmieniać kształt. W "X-Men '97" została opisana jako postać niebinarna. Ani w serialuani w komiksach nie była w ten sposób identyfikowana.Morph ma być w serialu postacią nie tak mroczną, jak to było w przeszłości. Twórcy zapowiadają też, że postać będzie łączyć zabawna kumpelska relacja z Wolverine'em Serialemitowany był od 1992 roku i doczekał się pięciu sezonów. Produkcja powstała na podstawie komiksów autorstwa Jacka Kirby'ego W świecie pełnym strachu przed wrogimi mutantami rodzi się grupa ludzi o nadzwyczajnych, nieprawdopodobnych umiejętnościach. By mogli oni trenować i doskonalić swoje moce bez obaw o własne życie, Profesor Xavier tworzy dla nich na terenie własnej posiadłości Szkołę Młodych Talentów. Od tej pory jako grupa X-Men muszą walczyć o swoje prawa z nadzieją, że uda im się uczynić świat bezpieczniejszym, a ludzie i mutanci wreszcie będą mogli żyć razem w zgodzie i harmonii. Jednak podczas gdy X-Men pod wodzą swojego mentora walczą o pokój, są też tacy, którzy starają się wyeliminować ludzką rasę, aby zrobić miejsce dla istot wyższych – mutantów. Od tej pory zacięta walka toczy się już nie tylko między dwoma gatunkami, ale i pośród nich.Zwiastun serialu "X-Men '97"