Cameron komentuje, co z sequelem filmu "Alita: Battle Angel"

Czy "Alita: Battle Angel" Roberta Rodrigueza doczeka się sequela? To pytanie fani zadają sobie już od sześciu lat, a sami twórcy od czasu do czasu zabierają głos w tej sprawie. Nie inaczej jest teraz - na temat kontynuacji "Ality" wypowiedział się James Cameron, producent i jeden ze scenarzystów oryginałów.
Przysięga krwi Camerona i Rodrigueza
W wywiadzie z Empire, twórca stwierdził: Doceniam to, jak lojalni są fani "Ality". Robert Rodriguez i ja złożyliśmy przysięgę krwi, że zrobimy przynajmniej jeszcze jedną "Alitę", choć w zasadzie myślimy już nad tym, co mogłoby fabularnie doprowadzić do trzeciej części. Będziemy jednak usatysfakcjonowani, jeśli uda się zrobić jeszcze jedną. Czynimy postępy w tej sprawie. Swoje zaangażowanie potwierdzał też sam Rodriguez, który w jednym z wywiadów przekonywał, że wciąż myśli o sequelu, a w swoim studiu nadal ma wybudowane gotowe scenografie.
Chęć do powrotu wyrażała także Rosa Salazar
, która zagrała w "Alicie
" tytułową rolę.
W filmie Rodrigueza
tytułowa budzi się bez pamięci w świecie przyszłości, którego nie poznaje. Opiekę nad nią roztacza Ido sympatyczny doktor, który uświadamia sobie, że w ciele porzuconego cyborga kryje się serce i dusza młodej kobiety o niezwykłej przeszłości. Alita uczy się nowego życia na ulicach zdradliwego Miasta Złomu. Podczas gdy Ido stara się chronić ją przed jej własną tajemniczą historią, nowy przyjaciel Ality, Hugo, twierdzi, że zna sposób, by przywrócić jej pamięć. Dopiero, gdy potężne, śmiertelnie niebezpieczne i skorumpowane siły, które rządzą miastem, rzucają jej wyzwanie, Alita odkrywa klucz do swej przeszłości - posiada niezwykłe zdolności bojowe, a ci, którzy stoją u władzy, nie cofną się przed niczym, by przejąć nad nimi kontrolę.
Film oparty był na mandze "Battle Angel Alita" z lat 1990-1995, a zagrali w nim m.in. Christoph Waltz
, Jennifer Connelly
, Mahershala Ali
, Ed Skrein
, Jackie Earle Haley
oraz Keean Johnson
.
"Alita: Battle Angel" - zwiastun