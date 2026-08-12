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Dokument w Gdyni na 51. FPFF

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/Dokument+w+Gdyni+na+51.+FPFF-168020
Dokument w Gdyni na 51. FPFF
źródło: materialy promocyjne
FPFF to nie tylko kino fabularne! Tradycją Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych stała się prezentacja ważnych, głośnych i nagradzanych filmów dokumentalnych. W ramach 51. FPFF zaplanowaliśmy aż siedem pokazów zebranych w sekcji Dokument w Gdyni – w tym trzy we współpracy z Krakowskim Festiwalem Filmowym, a jeden z Millenium Docs Against Gravity. Tegoroczne filmy sekcji Dokument w Gdyni odsłaniają szerokie spektrum rodzinnych relacji, kreślą wyraziste portrety, podejmują autotematyczny namysł oraz stają się świadectwem solidarności w obliczu traumy wojny.

FPFF to nie tylko kino fabularne! Tradycją Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych stała się prezentacja ważnych, głośnych i nagradzanych filmów dokumentalnych. W ramach 51. FPFF zaplanowaliśmy aż siedem pokazów zebranych w sekcji Dokument w Gdyni – w tym trzy we współpracy z Krakowskim Festiwalem Filmowym, a jeden z Millenium Docs Against Gravity. Tegoroczne filmy sekcji Dokument w Gdyni odsłaniają szerokie spektrum rodzinnych relacji, kreślą wyraziste portrety, podejmują autotematyczny namysł oraz stają się świadectwem solidarności w obliczu traumy wojny.

Dyrektorka Artystyczna FPFF Joanna Łapińska komentuje: 

To będzie mocna odsłona sekcji Dokument w Gdyni. Autorzy i autorki zaproszonych filmów opowiadają poruszające, intymne historie, nie odwracając wzroku od spraw najtrudniejszych. Mówią o fundamentalnych wartościach. Pięknie i bardzo szczerze pokazują pasję. Potrzebujemy w Gdyni tych filmów oraz siły, jaką ma kino dokumentalne.

Filmem otwarcia sekcji Dokument w Gdyni jest "Magic Hour" Marcina Borchardta. Zbudowany z prywatnych archiwów i rodzinnych nagrań przedstawia niezwykłą drogę Piotra Sobocińskiego, jednego z najwybitniejszych polskich operatorów filmowych – od komunistycznej Polski, przez międzynarodowe sukcesy i oscarowe nominacje, po wymagającą rzeczywistość amerykańskiej produkcji filmowej. Kolejnym portretem filmowym jest "Igrając z diabłem" (reżyseria: Maciej Nabrdalik, Piotr Małecki), ukazujący Christophera Morrisa, fotoreportera wojennego, który po latach dokumentowania konfliktów próbuje odnaleźć spokój w życiu rodzinnym, jednocześnie mierząc się z wojennymi demonami i konsekwencjami swoich wyborów. O niezwykłym i niepoznanym świecie mówią "Stroiciele" Pawła Chorzępy. Podczas Konkursu Chopinowskiego niewidoczna dla publiczności rywalizacja stroicieli decyduje o brzmieniu fortepianów, a ich precyzyjne rzemiosło staje się sztuką równie emocjonującą co występy pianistów.

Kadr z filmu "Kandydaci śmierci"

Głośny film "Bez końca" (reżyseria: Michał Marczak) ukazuje zmagania Daniela, który nie mogąc doczekać się przełomu w śledztwie dotyczącym zaginięcia syna Krzyśka, sam buduje łódź z kamerami i dronami, by przeszukać Wisłę, a samotne poszukiwania stają się dla niego próbą zmierzenia się z lękiem, nadzieją i własnym życiem. "Dom mrówek" (reżyseria: Katarzyna Kultys) to opowieść o złożonych relacjach rodzic-dziecko. W Kasi domu terrarystyczna pasja jej nastoletniego syna Oskara wymyka się spod kontroli, wystawiając ich więzi na próbę i zmuszając rodzinę do wypracowania nowych zasad wspólnego życia. O relacji ojciec-syn, przyjaźni i miłości do kina mówi film "Kandydaci śmierci" (reżyseria: Maciej Cuske). Przez kilkanaście lat Maciej z synem i jego kolegami podczas wakacyjnych wyjazdów kręcą serię horrorów. Ta wieloletnia przygoda staje się zapisem dorastania, szukania dróg w życiu i sile przyjaźni.

Sekcje Dokumenty z Gdyni zamykają przejmujące "Ślady" Alisy Kovalenko i Marysi Nikitiuk. Film opowiada o ukraińskich kobietach, które po doświadczeniu przemocy seksualnej i tortur podczas rosyjskiej agresji przełamują milczenie, wspierają się nawzajem i walczą o sprawiedliwość.

Dokument w Gdyni na 51. FPFF


MDAG w Gdyni: "Bez końca", reżyseria: Michał Marczak

KFF na fali: "Dom mrówek", reżyseria: Katarzyna Kultys i spotkanie z reżyserką

KFF na fali: "Igrając z diabłem", reżyseria: Maciej Nabrdalik, Piotr Małecki i spotkanie z reżyserami

"Kandydaci śmierci", reżyseria: Maciej Cuske i spotkanie z reżyserem

"Magic Hour", reżyseria: Marcin Borchardt i spotkanie z reżyserem

KFF na fali: "Stroiciele", reżyseria: Paweł Chorzępa i spotkanie z reżyserem

"Ślady", reżyseria: Alisa Kovalenko, Marysia Nikitiuk

51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 21–26 września 2026 roku w Gdyni. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.

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