Dokument w Gdyni na 51. FPFF

FPFF to nie tylko kino fabularne! Tradycją Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych stała się prezentacja ważnych, głośnych i nagradzanych filmów dokumentalnych. W ramach 51. FPFF zaplanowaliśmy aż siedem pokazów zebranych w sekcji Dokument w Gdyni – w tym trzy we współpracy z Krakowskim Festiwalem Filmowym, a jeden z Millenium Docs Against Gravity. Tegoroczne filmy sekcji Dokument w Gdyni odsłaniają szerokie spektrum rodzinnych relacji, kreślą wyraziste portrety, podejmują autotematyczny namysł oraz stają się świadectwem solidarności w obliczu traumy wojny.
FPFF to nie tylko kino fabularne! Tradycją Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych stała się prezentacja ważnych, głośnych i nagradzanych filmów dokumentalnych. W ramach 51. FPFF zaplanowaliśmy aż siedem pokazów zebranych w sekcji Dokument w Gdyni – w tym trzy we współpracy z Krakowskim Festiwalem Filmowym, a jeden z Millenium Docs Against Gravity. Tegoroczne filmy sekcji Dokument w Gdyni odsłaniają szerokie spektrum rodzinnych relacji, kreślą wyraziste portrety, podejmują autotematyczny namysł oraz stają się świadectwem solidarności w obliczu traumy wojny.
Dyrektorka Artystyczna FPFF Joanna Łapińska komentuje: To będzie mocna odsłona sekcji Dokument w Gdyni. Autorzy i autorki zaproszonych filmów opowiadają poruszające, intymne historie, nie odwracając wzroku od spraw najtrudniejszych. Mówią o fundamentalnych wartościach. Pięknie i bardzo szczerze pokazują pasję. Potrzebujemy w Gdyni tych filmów oraz siły, jaką ma kino dokumentalne.
Filmem otwarcia sekcji Dokument w Gdyni jest "Magic Hour" Marcina Borchardta
. Zbudowany z prywatnych archiwów i rodzinnych nagrań przedstawia niezwykłą drogę Piotra Sobocińskiego, jednego z najwybitniejszych polskich operatorów filmowych – od komunistycznej Polski, przez międzynarodowe sukcesy i oscarowe nominacje, po wymagającą rzeczywistość amerykańskiej produkcji filmowej. Kolejnym portretem filmowym jest "Igrając z diabłem
" (reżyseria: Maciej Nabrdalik
, Piotr Małecki
), ukazujący Christophera Morrisa, fotoreportera wojennego, który po latach dokumentowania konfliktów próbuje odnaleźć spokój w życiu rodzinnym, jednocześnie mierząc się z wojennymi demonami i konsekwencjami swoich wyborów. O niezwykłym i niepoznanym świecie mówią "Stroiciele
" Pawła Chorzępy
. Podczas Konkursu Chopinowskiego niewidoczna dla publiczności rywalizacja stroicieli decyduje o brzmieniu fortepianów, a ich precyzyjne rzemiosło staje się sztuką równie emocjonującą co występy pianistów.
Kadr z filmu "Kandydaci śmierci"
Głośny film "Bez końca
" (reżyseria: Michał Marczak
) ukazuje zmagania Daniela, który nie mogąc doczekać się przełomu w śledztwie dotyczącym zaginięcia syna Krzyśka, sam buduje łódź z kamerami i dronami, by przeszukać Wisłę, a samotne poszukiwania stają się dla niego próbą zmierzenia się z lękiem, nadzieją i własnym życiem. "Dom mrówek
" (reżyseria: Katarzyna Kultys
) to opowieść o złożonych relacjach rodzic-dziecko. W Kasi domu terrarystyczna pasja jej nastoletniego syna Oskara wymyka się spod kontroli, wystawiając ich więzi na próbę i zmuszając rodzinę do wypracowania nowych zasad wspólnego życia. O relacji ojciec-syn, przyjaźni i miłości do kina mówi film "Kandydaci śmierci
" (reżyseria: Maciej Cuske
). Przez kilkanaście lat Maciej
z synem i jego kolegami podczas wakacyjnych wyjazdów kręcą serię horrorów. Ta wieloletnia przygoda staje się zapisem dorastania, szukania dróg w życiu i sile przyjaźni.
Sekcje Dokumenty z Gdyni zamykają przejmujące "Ślady
" Alisy Kovalenko
i Marysi Nikitiuk
. Film opowiada o ukraińskich kobietach, które po doświadczeniu przemocy seksualnej i tortur podczas rosyjskiej agresji przełamują milczenie, wspierają się nawzajem i walczą o sprawiedliwość.
Dokument w Gdyni na 51. FPFF
MDAG w Gdyni: "Bez końca
", reżyseria: Michał Marczak
KFF na fali: "Dom mrówek
", reżyseria: Katarzyna Kultys
i spotkanie z reżyserką
KFF na fali: "Igrając z diabłem
", reżyseria: Maciej Nabrdalik
, Piotr Małecki
i spotkanie z reżyserami
"Kandydaci śmierci
", reżyseria: Maciej Cuske
i spotkanie z reżyserem
"Magic Hour
", reżyseria: Marcin Borchardt
i spotkanie z reżyserem
KFF na fali: "Stroiciele
", reżyseria: Paweł Chorzępa
i spotkanie z reżyserem
"Ślady
", reżyseria: Alisa Kovalenko
, Marysia Nikitiuk
51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 21–26 września 2026 roku w Gdyni. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.