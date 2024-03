"Dragon's Dogma 2" pod ostrzałem graczy

Jak się okazało, Capcom zdecydował się wprowadzić szereg mikrotransakcji do swojej najnowszej produkcji, co wywołało mnóstwo kontrowersji. Teraz, aby edytować wygląd naszego bohatera, musimy zapłacić 9 zł. Przedmiot jest jednorazowy, więc jeśli podczas dalszej wędrówki najdzie nas ochota na kolejną zmianę, musimy ponownie zapłacić blisko 10 zł. Przypominamy, że gracze w " Dragon's Dogma 2 " mają tylko jeden slot na zapis gry.Reakcja graczy na Steamie była natychmiastowa i bezwzględna, ponieważ oprócz problemów z optymalizacją na PC, do listy zmartwień graczy na tej platformie dodane zostały agresywne mikrotransakcje. Obecnie gra zbieraTo nie pierwszy przypadek, gdy wydawca nie informuje o swoich planach dotyczących mikrotransakcji przed premierą gry (ostatni przykład to " Tekken 8 "). Miejmy nadzieję, że silna reakcja społeczności będzie znakiem ostrzegawczym dla pozostałych wydawców i nie spełni się przewidywanie Johna Riccitello, w którym gracze płaciliby za dodatkową amunicję w grze.