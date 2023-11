"Dragon's Dogma 2" z datą premiery!

Hideaki Itsuno, reżyser gry, wraz z producentem Yoshiakim Hirabayashi, przedstawili nowe funkcje, które zagoszczą w kontynuacji. Wśród nich znalazł się imponujący dodatek do bestiariusza - Talos, olbrzymi wojownik z mosiądzu, wyłaniający się z morza. Twórcy zaprezentowali różne metody pokonania Talosa, w tym skok na niego z krawędzi klifu, walkę w powietrzu oraz ataki z daleka przy użyciu broni dystansowych i zaklęć.Nowością w grze jest również klasa postaci "Trickster". Ten unikalny typ Powstałego wykorzystuje w walce kadzielnicę do tworzenia iluzji, powodując, że wrogowie zaczynają walczyć między sobą. "Trickster" to postać, która manipuluje przebiegiem walki z boku, unikając bezpośredniego zaangażowania.Capcom zaprezentował także ulepszony kreator postaci, korzystający z technologii fotogrametrii, co ma przyczynić się do zwiększenia fotorealizmu awatarów tworzonych przez graczy.na PlayStation 5, Windows PC oraz Xbox Series X. Będzie to pierwszy tytuł Capcomu dostępny wyłącznie na aktualną generację konsol. Przypomnijmy, że pierwsza część serii zadebiutowała w 2012 roku na PlayStation 3 i Xbox 360, a rok później ukazało się jej rozszerzenie, " Dark Arisen ".