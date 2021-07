Dwa Brzegi: Ekoświadomość – natura to nasz dom

Nowy cykl Festiwalu Dwa Brzegi został zainicjowany w ubiegłym roku, a poświęcony jest relacji człowieka i przyrody. Prezentowane filmy pokazują unikalne spojrzenie filmowców na naturę, poszerzające horyzonty i pokazujące niedostępne w naszej codzienności spotkania, zderzenia, krajobrazy i problemy.

Natura jest naszym domem, który zaczęliśmy urządzać po swojemu. Czy jesteśmy w stanie nauczyć się czegoś od świata przyrody i adaptować się do zmieniających się warunków? Odpowiedzi na to pytanie oraz inne – o kondycję planety i nasz na nią wpływ szuka reżyser " Nature is my Homeland ". Film Marka Gajczaka powstał w ramach projektu pod tym samym tytułem, realizowanego na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Projekt obejmował różnorodne twórcze działania, bazujące na teorii ze styku antropologii kultury, historii sztuki i nauk przyrodniczych. Poszukiwano analogii między historycznym a współczesnym rozumieniem przyrody w kulturze.Człowiek dotarł do najdalszych zakątków świata, a ziemia jawi nam się jako zbadana nieomal zupełnie – może z wyjątkiem oceanicznej głębi, która wciąż jest terra incognita. Inne spojrzenie na naturę – nasz dom mają twórcy "The Circle. Mongolskiej przygody". Thomas Cytrynowicz i Timothy Allen zabierają nas w podróż do świata współczesnego, ale jakże odległego kulturowo i innego od naszej codzienności. Filmowcy spędzili sześć tygodni w Mongolii, na terenach pełnych otwartych przestrzeni i majestatycznych gór. Celem ich niecodziennej wyprawy jest wytyczenie dziewiczego szlaku na najwyższy szczyt Mongolii.Warto oddalić się od wielkomiejskiego zgiełku, codziennego pośpiechu oraz innych cywilizacyjnych bolączek i przyjąć filmową perspektywę twórców filmowych z tegorocznego cyklu Ekoświadomość. Filmy zostaną pokazane w środę, 4 sierpnia. Z reżyserami połączymy się online. Na obie projekcje obowiązuje jeden bilet.