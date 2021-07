Program BNP Paribas Dwa Brzegi — 15. Festiwal Filmu i Sztuki

BNP Paribas Dwa Brzegi — 15. Festiwal Filmu i Sztuki z radością prezentuje pełny PROGRAM POKAZÓW FILMOWYCH tegorocznej edycji. Zapraszamy wszystkich kochających nie tylko X muzę, lecz także miłośników muzyki i literatury do Kazimierza Dolnego, by wspólnie spędzić ponad tydzień na obcowaniu z różnymi formami sztuki. Przygotowany przez nas program filmowy jest niezwykle bogaty.

POBIERZ program filmowy TUTAJ Doświadczenia minionego roku były dla nas bardzo cenne. Rok temu, pomimo wielu przeciwności, nie poddaliśmy się i jako pierwsi stworzyliśmy nową, hybrydową edycję Festiwalu, łączącą organizowane na żywo wydarzenia oraz ich emisje w sieci, na platformie online. W tym roku wracamy do formuły stacjonarnej. Projekcje odbywać się będą w dwóch miejscach: KINIE LUBELSKIM (miasteczko festiwalowe, ul. Nadwiślańska 9) oraz w plenerowym KINIE PERŁA NA ZAMKU (ul. Zamkowa 3/5).Na widzów czeka m.in. sekcja ŚWIAT POD NAMIOTEM, czyli najnowsze produkcje fabularne i dokumentalne, sięgające po wielorakie tematy, przedstawiające sytuacje i bohaterów w najróżniejszych miejscach na świecie. W tym roku rekordowa ilość premier — aż 19 filmów zostanie pokazanych na BNP Paribas Dwa Brzegi po raz pierwszy w Polsce.Kolejna ceniona przez widzów sekcja to MUZYKA — MOJA MIŁOŚĆ, a w niej portrety takich artystów jak Paolo Conte Charles Aznavour czy szwedzka grupa a-ha. Będą archiwalne nagrania, zdjęcia oraz materiały zza kulis. Dodatkowo Marta Mateus, Jean Marc Dercle i Luis Pedro Figueiredo Guimaraes, bohaterowie filmu " Silêncio – głosy Lizbony ", przylecą do Kazimierza Dolnego, by w niedzielę 1 sierpnia o godz. 22:00 wystąpić w specjalnym koncercie przed premierowym pokazem filmu.BNP Paribas Dwa Brzegi to także RETROSPEKTYWA REŻYSERSKA — TONY GATLIF oraz cykl I BÓG STWORZYŁ AKTORKĘ, którego bohaterką będzie w tym roku utalentowana, nagrodzona kilka tygodniu temu Polską Nagrodą Filmową Orzeł, AGATA KULESZA . W programie po raz kolejny MIĘDZYNARODOWY KONKURS FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH, wszystkie zakwalifikowane tytuły zostaną pokazane w Kinie Lubelskim. W tym roku to 22 produkcje wybrane z kilkuset zgłoszeń.Festiwal, jak co roku, odbywa się w miejscu malowniczym, przepięknym krajobrazowo, lecz nie posiadającym kina, co sprawia, że na ten czas ponownie zbudujemy specjalne miasteczko festiwalowe, w tym CAFÉ BURSZTYNOWA, w której odbywać się będą spotkania z gośćmi i dyskusje o sztuce. Wszystkie te spotkania będzie można również śledzić online: w naszych mediach społecznościowych. Program spotkań podamy wkrótce.Pokazy filmowe, spotkania i wydarzenia jak zawsze będziemy polecać w festiwalowym magazynie GŁOS DWUBRZEŻA, który będzie się ukazywać codziennie – stacjonarnie w wersji drukowanej, dostępnej w Kazimierzu Dolnym oraz online, na naszej stronie internetowej.INTERNETOWA SPRZEDAŻ BILETÓW rozpocznie się 21 lipca o godz. 12:00. Osobna pula biletów będzie również przygotowana do sprzedaży stacjonarnej w kasie kina w miasteczku festiwalowym w Kazimierzu Dolnym. SPRZEDAŻ STACJONARNA rozpocznie się w dzień poprzedzający Festiwal, 30 lipca o godz. 12:00.Wszystkie informacje dotyczące sprzedaży dostępne są w zakładce BILETY BNP Paribas Dwa Brzegi — 15. Festiwal Filmu i Sztuki odbywa się w dniach 31 lipca – 8 sierpnia 2021 r. w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. Zachęcamy do śledzenia naszych newsletterów oraz profilu na FACEBOOKU, YOUTUBIE i INSTAGRAMIE.