Dwa filmy Marvela zmieniają daty premier

Studio Disney dokonało kilku zmian w swoim grafiku premier. W rezultacie dwa filmy Marvela trafią do kin kiedy indziej, niż planowano.Zmiany dotknęły w sumie sześciu filmów studia. Pierwszy z nich to zrealizowany pod egidą Searchlight " The Eyes of Tammy Faye ", który przyspieszył datę premiery o tydzień i wejdzie do kin 17 września 2021. Drugi to kolejna produkcja Searchlight, " Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun Wesa Andersona . Nowa oficjalna data kinowego debiutu filmu to 22 października 2021.Dwa filmy Marvela, które zmieniły daty premiery, to na razie niezatytułowane produkcje. Pierwszą z nich planowano początkowo na 7 października 2022. Została jednak przesunięta o cały rok - na 6 października 2023. Druga zmiana jest dużo bardziej subtelna. Widowisko, które miało wejść do kin 3 listopada 2023 przełożono o tydzień, na 10 listopada 2023.Kolejna ze zmian dotyczy niezatytułowanego aktorskiego filmu Disneya zaplanowanego oryginalnie na 6 października 2023. Produkcja wypadła chwilowo z grafika, gdyż kolidowałaby wówczas z jednym ze wspomnianych widowisk Marvela. Z harmonogramu zniknął też niezatytułowany film studia 20th Century, wypchnięty z terminu 10 listopada 2023 przez drugą marvelowską produkcję.