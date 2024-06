Nawet kamień pęka. Dwayne Johnson doznał kontuzji na planie filmu "The Smashing Machine"

Getty Images © Jerod Harris

"The Smashing Machine" – co wiemy o filmie?

– stwierdził Johnson . Aktor opowiedział o wypadku, który wydarzył się tego samego dnia.– z uśmiechem na ustach oceniał szkody przed kamerą. The Rock przyznał, że przed ferowaniem wyroków dotyczących stanu zdrowia musi zrobić dokładane badania. Uszczerbek nie wydaje się ciężki, gdyż na koniec wypowiedzi gwiazdor zapowiada, że właśnie wybiera się na siłownię.. Film opowie o tym, co działo się w życiu Kerra w 2000 roku. Był to czas, kiedy wojownik zmagał się z problemami zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.Urodzony w 1968 roku bohater filmu ma na koncie ponad dwa tuziny tytułów mistrzowskich MMA, w tym dwukrotnie mistrzostwo wagi ciężkiej UFC. Cieniem na jego spektakularnej karierze sportowej kładło się uzależnienie od leków przeciwbólowych.Dramat reżyseruje Benny Safdie , który wraz z bratem Joshem nakręcił głośne " Good Time " oraz " Nieoszlifowane diamenty ". "The Smashing Machine" będzie jego pierwszym solowym reżyserskim przedsięwzięciem.Na ringu zobaczymy też prawdziwe gwiazdy. Ołeksandr Usyk , od niedawna niekwestionowany bokserski mistrz świata wagi ciężkiej, wcieli się w swojego rodaka, kickboxera i zawodnika MMA Ihora Wowczanczyna.W filmie zobaczymy m.in. Emily Blunt , która zagra Dawn Staples, żonę Kerra . Będzie to jej drugie filmowe spotkanie z Johnsonem . Razem wystąpili wcześniej w widowisku Disneya " Wyprawa do dżungli ".