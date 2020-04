Dwie nowe części "Mission: Impossible" opóźnione

Pokonanie koronawirusa okazało się misją niemożliwą. Wytwórnia Paramount podjęła decyzję o przesunięciu dat premier dwóch nadchodzących widowisk z Tomem Cruise'em Część siódma, która miała zadebiutować w kinach 21 lica 2021, otrzymała nową datę premiery: 19 listopada 2021. Część ósmą przesunięto z kolei z 5 sierpnia 2022 na 4 listopada 2022.News nie jest zaskoczeniem w świetle tego, że większość zaplanowanych premier ulega przesunięciu. Tym bardziej, że oba filmy nie są jeszcze nakręcone, a - jak ostatnio pisaliśmy - możliwe, że ekipa będzie musiała na nowo nakręcić materiał zrealizowany we Włoszech, albo przynajmniej poczekać z powrotem na tamtejszy plan.W obsadzie filmów są - oprócz Cruise'a - Rebecca Ferguson Henry Czerny . Nowe twarze w obsadzie to Shea Whigham Pom Klementieff . Reżyseruje Christopher McQuarrie Wytwórnia Paramount ogłosiła przy okazji nowe daty premiery szeregu innych filmów. Są wśród nich Chrisem Prattem (nowa data premiery: 23 lipca 2021),(20 sierpnia 2021) i(27 maja 2022). Film, który miał trafić do kin 28 sierpnia tego roku, chwilowo został wykreślony z grafika studia.