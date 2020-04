Twórcy "Mission: Impossible" nie dokończą zdjęć we Włoszech?

Twórcy cyklumają do zgryzienia twardy orzech. Muszą zadecydować, czy powrócą do Włoch, by dokończyć realizację ważnych scen, czy też nakręcą je od nowa w innym kraju.Przypomnijmy: pod koniec lutego, gdy ekipaznajdowała się w Wenecji, wytwórnia Paramount zarządziła przerwę w powstawaniu siódmej i ósmej części szpiegowskiej serii z powodu kolejnych przypadków zachorowań na COVID-19.Podobno Tom Cruise chciałby powrócić na plan zdjęciowy w czerwcu. Nie ma jednak gwarancji, że do tego czasu zagrożenie epidemiologiczne ustąpi. Zwłaszcza we Włoszech będących w pierwszej trójce krajów, w których odnotowano najwięcej zakażeń koronawirusemPremierama odbyć się 23 lipca 2021 roku. Jejtrafi do kin 5 sierpnia 2022 roku.W Hollywood od pewnego czasu trwają dyskusje nad stworzeniem nowych standardów pracy na planach filmowych. Zakładają one m.in. mierzenie temperatury wszystkim członkom ekipy przed wejściem na obiekt zdjęciowy, nakaz noszenia maseczek i rękawiczek, a także izolowanie pracowników w przerwach pomiędzy zdjęciami.