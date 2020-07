EXCLUSIVE: Wejdź do świata "Przeklętej"

Serial " Przeklęta " z Katherine Langford w roli głównej jest już dostępny na Netflix! Fanów produkcji, a także wszystkie osoby zainteresowane legendami arturiańskimi zapraszamy na poświęconą jej stronę. Link do witryny znajdziecie TUTAJ Discovercursed.com to interaktywne doświadczenie, które wciągnie użytkowników w pełen magii świat " Przeklętej ". Na stronie mogą oni uzyskać dostęp do niepublikowanych wcześniej treści, m.in. rozmowy obsady i showrunnera Toma Wheelera oraz sesji Q&A z Frankiem Millerem ; dowiedzieć się więcej o bohaterach i odkryć, w jaki sposób fabuła " Przeklętej " łączy się z klasyczną legendą arturiańską. Dodatkową niespodzianką jest aktywacja wykorzystująca technologię rozszerzonej rzeczywistości. Dzięki niej możemy dowiedzieć się jaką magiczną ścieżką podążamy, a po ukończeniu trzech wyzwań zdobyć Miecz Władzy, po drodze wyczarowując wirtualne korzenie i błyskawice.Netflix daje fanom innowacyjne narzędzie, które pozwala wypróbować interaktywne efekty i filtry w przeglądarce internetowej, bez konieczności pobierania dodatkowej aplikacji na urządzenie mobilne (wystarczy kliknąć w link). Jest to także pierwsza na świecie witryna internetowa, która umożliwia tworzenie i bezpośrednie pobieranie spersonalizowanych materiałów wideo wykorzystujących efekty AR.Twórcami strony jest wielokrotnie nagradzane interaktywne studio kreatywne i dom produkcyjny POWSTER. Narzędzia wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość stworzyła firma 8TH WALL.Strona internetowa jest dostępna w angielskiej, hiszpańskiej i portugalskiej wersji językowej. Przeklęta ", serial na podstawie powieści z listy bestsellerów magazynu New York Times, jest nową wersją legendy arturiańskiej opowiedzianą z perspektywy Nimue, młodej kobiety z tajemniczymi zdolnościami, której przeznaczeniem jest zostać potężną (i tragiczną) Panią Jeziora. Po śmierci swojej matki Nimue zyskuje nieoczekiwaną pomoc ze strony Artura, skromnego najemnika, z którym wyrusza na misję znalezienia Merlina i dostarczenia mu starożytnego miecza. Podczas swojej podróży Nimue staje się symbolem odwagi i rebelii przeciwko przerażającym Czerwonym Paladynom i dowodzącym nimi królem Utherem. Przeklęta " jest opowieścią o dojrzewaniu, która porusza zagadnienia bliskie współczesnemu widzowi, takie jak destrukcja środowiska naturalnego, terror religijny, bezsens wojny i znajdywanie odwagi, by pociągnąć innych do walki z niemożliwym do pokonania wrogiem.