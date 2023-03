Ed Harris w produkcji Marvela? Aktor ma zagrać w nowym serialu

Ed Harris w MCU? Kogo zagra?

"Wonder Man" – co wiemy o tytułowej postaci?

Wciąż powiększająca się obsada nadchodzącego serialuma zostać zasilona przez kolejne duże nazwisko. Na ekranie obok Bena Kingsleya , który wraca jako znany zTrevor Slattery, zobaczymy ponoć Eda Harrisa ). Projekt powstaje dla platformy Disney+.Jeff Sneider, który w podcaście The Hot Mic doniósł o angażu Harrisa , podał również, że aktor wcieli się w agenta Simona Williamsa/Wonder Mana. W komiksach po raz pierwszy pojawił się w 1991 roku i nosił imię Neal Saroyan. Na co dzień opiekuje się filmową karierą superboahtera. Możliwe, że postać będzie jednym z antagonistów w serialu – hollywoodzkiego reprezentanta gwiazdy kieruje przede wszystkim rozgłos i to dla niego zrobi wszystko.Plotki krążące w ostatnich tygodniach wskazywały innego kandydata do roli Saroyana. Nazwiskiem łączonym z ważną rolą wmiał być Bob Odenkirk ).Na małych ekranach Harris pojawił się ostatnio w czwartym i, jak się okazało, finałowym sezonie. Wystąpił także w widowiskuW latach 80. postać została odświeżona i od tego czasu pojawia się jako Simon Williams – syn bogatego przedsiębiorcy, którego firma upadła wyparta przez konkurencję w postaci Stark Industries. Mężczyzna zgodził się na ofertę Barona Zemo , który zaoferował mu supermoce (m.in. nadludzką siłę i umiejętność latania) w zamian za pomoc w zemście na Avengers. Z czasem Williams dołączył jednak do drużyny superbohaterów, łącząc karierę herosa z graniem w filmach.Gwiazdą produkcji ma być Yahya Abdul-Mateen II . W antagonistę Grim Reapera wcieli się Demetrius Grosse . Realizację serialu powierzono twórcy Destinowi Danielowi Crettonowi oraz Andrew Guestowi – scenarzyście m.in. seriali Guest odpowiada za fabułę, a Cretton pełni funkcję producenta, prawdopodobnie stanie też za kamerą.