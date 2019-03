Elisabeth Moss zostanie "Niewidzialnym człowiekiem"?

Getty Images © Kevork Djansezian



) negocjuje rolę w nowej wersjiStanowisko reżysera i współproducenta filmu piastuje Leigh Whannell ). Projekt nie jest w żaden sposób połączony z Dark Universe. Po kasowej i artystycznej porażceprzygotowywane przez studio Universal uniwersum stanęło w miejscu. Po odejściu nadzorujących projekt producentów Aleksa Kurtzmana Chrisa Morgana , z pracy przy Dark Universe zrezygnował scenarzysta Ed Solomon . Miał on pierwszą napisać wersję, w której wystąpiłby Johnny Depp . To się jednak nie wydarzy.Nową strategią Universalu i wynajętego przez nich studia Blumhouse jest za to seria autorskich, niepowiązanych ze sobą bezpośrednio projektów, które będą bardzo luźno składać się na coś w rodzaju cyklu. Film Whannella ma tutaj przecierać szlaki.Tytułowym bohaterem oryginału z 1933 roku jest naukowiec, który opracowuje specyfik czyniący go niewidzialnym. Wykorzystując swój stan, terroryzuje lokalną społeczność.Filmografię Moss zamyka horror, który trafi do kin 22 marca.