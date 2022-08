Elisabeth Moss i twórca "Peaky Blinders" szykują serial!

Nadchodzi nowy serial od twórcy "Peaky Blinders"

Elisabeth Moss - najbliższe plany aktorskie

Serial Killers o serialu "Opowieść podręcznej"

Elisabeth Moss, laureatka Emmy za serial " Opowieść podręcznej ", ma już kolejną potencjalnie godną nagród rolę. Będzie gwiazdą i producentką wykonawczą serialu "The Veil"."The Veil" jest kolejnym serialem powstający dla we współpracy stacji FX i platformy Hulu. Jego twórcą jest autor " Peaky Blinders Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Wiemy jednak, że bohaterkami "The Veil" będą dwie kobiety prowadzące ze sobą niebezpieczną grę w kotka i myszkę w czasie podróży z Istambułu do Paryża i Londynu. Jedna z kobiet skrywa tajemnicę, druga zrobi wszystko, by tę tajemnicę poznać zanim tysiące ludzi straci życie...Już we wrześniu Elisabeth Moss powróci jako June Osborne w piątym sezonie serialu " Opowieść podręcznej ". Na premierę (obecnie planowaną na przyszły rok) czeka nakręcony już przez Taikę Waititiego Next Goal Wins " o samoańskiej drużynie piłki nożnej.Wkrótce powinna wejść na plan filmu biograficznego o Katie Hill, byłej członkini Kongresu, zatytułowany "She Will Rise". W planach ma również zagranie Eleonory Coppoli w filmie Barry'ego Levinsona "Francis and the Godfather" poświęconego konfliktowi młodego reżysera Francisa Forda Coppoli z producentem Robertem Evansem na planie " Ojca chrzestnego ".